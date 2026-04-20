Ένταση Γεωργαντά - Κωνσταντοπούλου για την εξέταση του Αθανασίου στην Επιτροπή Δεοντολογίας - «Εδώ δεν είμαστε δικαστήριο»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ανάμεσα στον πρόεδρο, Γιώργο Γεωργαντά και στη Ζωή Κωνσταντοπουλου.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν οι άρσεις ασυλίας των Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου για τη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου ζήτησε την άρση της ασυλίας του από την Επιτροπή, γεγονός που δεν εμπόδισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να θέλει να του υποβάλλει ερωτήσεις. Ο κ. Γεωργαντάς εκτίμησε πως, μετά την τοποθέτηση του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση, αλλά και εφόσον ο ίδιος ο κ. Αθανασίου ζήτησε την άρση της ασυλίας του, δεν υπήρχε λόγος να ερωτηθεί περαιτέρω.

« Έχω και άλλες ερωτήσεις. θα εμποδίσετε τις ερωτήσεις;», ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον πρόεδρο της Επιτροπής. «Έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άρση ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε; Δεν είμαστε δικαστήριο!», απάντησε ο κ. Γεωργαντάς, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει σε υψηλούς τόνους. «Δεν κατάλαβα, να ζητήσουμε και συγνώμη που είναι εμπλεκόμενος; Το καθήκον μας να πάρουμε και κάποια τηλέφωνακια; Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο! Με τραμπουκισμούς, εμποδίζετε την εξέταση του!»