ΕΛ.ΑΣ: Έρευνα για ευθύνες αστυνομικών μετά την καταγγελία Κωνσταντοπούλου για τη μήνυση στον Γεωργιάδη

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με την καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η κ. Κωνσταντοπούλου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η έρευνα διεξάγεται για «τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.

Κωνσταντοπούλου: Ένδειξη θεσμικής εκτροπής

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κλιμάκωσε την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρώντας σε εκτενή δημόσια παρέμβαση μέσω Facebook, την οποία συνόδευσε με τη δημοσιοποίηση μηνύματος (sms) που απηύθυνε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αφορμή αποτέλεσαν όσα ανέφερε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, ότι δηλαδή είχε ενημερωθεί από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε το περιστατικό ένδειξη θεσμικής εκτροπής, υποστηρίζοντας ότι εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, διάκρισης των εξουσιών και λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Στην ανάρτησή της, καταγγέλλει ευθέως διασύνδεση κυβερνητικών στελεχών με μηχανισμούς της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για πρακτικές «παρακράτους».