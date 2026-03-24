Έκθεση Κομισιόν: Η Ελλάδα πέτυχε τη 2η μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων σε όλη την ΕΕ

Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία πέτυχε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια τα οποία δημοσιεύθηκαν, σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καταγράφει μείωση μόλις 3%, με τη χώρα μας να καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις, πίσω μόνο από την Εσθονία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει, με επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα, τη σημαντική πρόοδο που καταγράφηκε το 2025, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της, με 517 θανάτους έναντι 665 το 2024, δηλαδή μείωση 22%. Ο αριθμός αυτός είναι ταυτόχρονα και ο χαμηλότερος από το 1963 για τη χώρα μας.

Η δραστική αυτή μείωση είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια που εφαρμόστηκε από πολλά συνεργαζόμενα Υπουργεία:

με τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία,

με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής εποπτείας

με την ενίσχυση ασφαλών εναλλακτικών μετακίνησης και στοχευμένα μέτρα, όπως η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ,

με παρεμβάσεις σε υποδομές και την παράδοση νέων, ασφαλέστερων δρόμων, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος,

και με καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε: «Η μείωση του αριθμού των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα συνιστά προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Κυβέρνηση. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται στην αιχμή της προσπάθειας για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, που αποτελεί πολυπαραγοντικό ζήτημα. Απαιτεί αναβάθμιση των υποδομών, θεσμικές πρωτοβουλίες, στοχευμένες παρεμβάσεις στο πεδίο του ελέγχου και αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς.

Στο πεδίο των υποδομών η λειτουργία του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, αλλά και οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που είχαν προηγηθεί, είχαν μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται στον ΒΟΑΚ, μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος. Ήδη πραγματοποιούνται έργα οδικής ασφάλειας σε πέντε επικίνδυνα σημεία και θα ακολουθήσουν παρόμοιες παρεμβάσεις σε άλλα δύο. Σύντομα, επίσης, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία και ο αυτοκινητόδρομος Ε65.

Η έκθεση της Κομισιόν αποδεικνύει ότι το σύνολο των ανωτέρω δράσεων έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υψηλός και δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Συνεχίζουμε με συνέπεια και εντατικοποίηση των προσπαθειών μας, με στόχο τη περαιτέρω δραστική μείωση των τροχαίων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση έφεραν αποτέλεσμα. Νέος ΚΟΚ, αυστηρότεροι και περισσότεροι έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία, 24ωρα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα, νέοι αυτοκινητόδρομοι, όπως ο Πάτρα – Πύργος, ψηφιακές κλήσεις μέσω καμερών οδικής ασφάλειας, συνεργασία με τους συλλόγους συγγενών θυμάτων τροχαίων, στοχευμένες καμπάνιες ευαισθητοποίησης και πολλά ακόμη συνέβαλλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά μας με τον ίδιο ρυθμό, ώστε η μείωση να συνεχιστεί και το 2026 και να σωθούν περισσότερες ζωές».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σημείωσε: «Τα στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν είναι εντυπωσιακά. Για όσους «διαβάζουν» τους αριθμούς, είναι προφανές ότι σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική μείωση των δυστυχημάτων και ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους συνέβαλαν ο εκσυγχρονισμός και η έγκαιρη υλοποίηση οδικών τμημάτων που μέχρι πρόσφατα χαρακτηρίζονταν ως «καρμανιόλες».

Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία των Κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες εστίασαν στην ολοκλήρωση και παράδοση έργων υποδομής που εκκρεμούσαν επί πολλά χρόνια, όχι μόνο επειδή αυτά αποτελούν μοχλό ανάπτυξης, αλλά και γιατί ενισχύουν την ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών.

Είναι επίσης προφανές ότι η αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η τήρησή του, οι διαρκείς έλεγχοι, οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας ελαφρού τύπου και προπάντων η οδική παιδεία θα συμβάλουν τόσο σε περαιτέρω μείωση των ατυχημάτων όσο και στη διατήρηση των στατιστικών σε πολύ χαμηλά επίπεδα».

Δείτε εδώ την Έκθεση της Κομισιόν.