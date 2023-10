ΕΕ: Συμφωνία των 27 στις Βρυξέλλες για τη μεταναστευτική μεταρρύθμιση

Τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επί κρίσιμης σημασίας κειμένου της μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως ανακοίνωσε η ισπανική προεδρία της ΕΕ.

«Συμφωνία! Οι πρεσβευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου», ανέφερε η ισπανική προεδρία στο Χ, πρώην Twitter.

📣 Deal! EU Ambassadors have reached an agreement on the regulation addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum.#COREPERII #EU2023ES #EUMigration pic.twitter.com/9ikt98a7sg