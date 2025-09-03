Επιτροπή Βουλής

Η Ελλάδα είναι η πρώτη, στο ποσοστό του διαθέσιμου Εισοδήματος το οποίο δαπανάται για τη στέγαση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχη πρωτιά υπάρχει και στον αριθμό των ατόμων, που στο τέλος του μήνα δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, τα στεγαστικά δάνεια, τα ενοίκια τους, επισήμανε η συντριπτική πλειονότητα των φορέων που τοποθετήθηκαν στο νέο πλαίσιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα.

Το νομοσχέδιο, «κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις», ψηφίστηκε, επί της αρχής, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα η α΄ανάγνωση του νομοσχεδίου, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν, επί της αρχής, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά.

Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήτοι το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ελ. Ράπτη: κοινωνική πολιτική με ρεαλισμό και με πράξεις

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη ανέφερε ότι η κυβέρνηση χαράσσει κοινωνική πολιτική με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και με πράξεις και εξήγησε, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής του κοινωνικού μισθώματος.

«Διαθέτουμε τα ακίνητα του Δημοσίου που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά, δηλαδή που σήμερα δεν προσφέρουν τίποτα, και τα μετατρέπουμε σε κατοικίες, με κοινωνικά κριτήρια και σε προσιτές κατοικίες. Θα γίνεται πλειοδοτικός διαγωνισμός και ο ιδιώτης που θα πλειοδοτεί θα αναλαμβάνει, με δικά του κεφάλαια, είτε να κατασκευάζει νέα κτίρια, είτε να ανακαινίσει υπάρχοντα. Και αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε να αυξάνουμε την προσφορά ποιοτικής στέγης, με ενοίκια σημαντικά χαμηλότερα από αυτά της αγοράς. Για πρώτη φορά δημιουργούμε συνεκτικό πλαίσιο κοινωνικής μίσθωσης και στηρίζουμε τους συμπολίτες μας και τις οικογένειες με αυξημένες ανάγκες, νέους που ξεκινάνε τη ζωή τους, οικογένειες που πιέζονται από το κόστος της στέγης, συνανθρώπους μας με αναπηρία που χρειάζονται μια σταθερή και ασφαλή βάση. Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και επομένως δεν ισχύει ότι θα μένουν εκτός οι πολίτες που πραγματικά έχουν ανάγκη», είπε η κ.Ράπτη.

Αναφερόμενη στη σύμπραξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπε ότι θα αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα και το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας θα κατασκευάσει κατοικίες, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το 25% θα δοθεί, για τις στεγαστικές ανάγκες των στρατιωτικών και το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

Στην κοινωνική αντιπαροχή, όπως είπε η κ. Ράπτη, θα ανακηρύσσεται ανάδοχος εκείνος που πλειοδοτεί και ως προς το ποσοστό της χρήσης της κοινωνικής κατοικίας. «Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό που θα διατίθεται για κοινωνική κατοικία μπορεί να υπερβαίνει το 30%, που στο νομοσχέδιο τίθεται ως ελάχιστο όριο, ανάλογα με την εμπορική αξία, τη θέση και τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Επιπλέον ο ανάδοχος μπορεί στο ποσοστό, που δεν προσδιορίζεται για κοινωνική στέγαση, να προβεί σε συνδυασμό χρήσεων. Δηλαδή και για εμπορική και όχι μόνο οικιστική. Επομένως, δεν ισχύει ότι το ελάχιστο ποσοστό κοινωνικής κατοικίας μπορεί να ασκεί οριζόντια τέτοια επιρροή στο οικιστικό απόθεμα που να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών», σημείωσε η υφυπουργός.

Για την διά βίου αναγνώριση της τριτεκνίας, η κ. Ράπτη υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά, με σαφήνεια αναγνωρίζεται η τριτεκνική ιδιότητα και μπαίνει τέλος σε διαφορετικές ερμηνείες που ταλαιπωρούσαν πολλές οικογένειες στο παρελθόν. «Στηρίζουμε έμπρακτα τις τριτεκνικές οικογένειες παρέχοντάς τους πρόσβαση σε κοινωνικά οφέλη», δήλωσε η υφυπουργός.

«Το νομοσχέδιο ενισχύει πραγματικά με ουσιαστικό και σαφώς πρακτικό τρόπο την προσπάθεια της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση, κυρίως για τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες, αλλά φυσικά και το διαχρονικό ζήτημα του δημογραφικού», δήλωσε η εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.