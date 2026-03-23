Δημοσκόπηση GPO: Στο 31,4% η ΝΔ - Σε πτώση η Καρυστιανού, στάσιμος ο Τσίπρας

Πάνω από το 30% εδραιώνεται η ΝΔ, καθώς στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της GPO για λογαριασμό του iefimerida.gr συγκεντρώνει 31,4% ενώ το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (13,7%) κατέγραψε αύξηση μισής μονάδας.

Στασιμότητα καταγράφεται για το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα, ενώ υποχώρηση σημειώνει το δυνητικό κόμμα της κ. Καρυστιανού.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου στη μέτρηση της GPO για το μήνα Μάρτιο είναι ΝΔ 31,4%, ΠΑΣΟΚ 13,7%, ΕΛ. ΛΥΣΗ 10,6%, Πλεύση Ελευθερίας 9,6%, ΚΚΕ 9,4%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Φωνή Λογικής 2,5%, ΜέΡΑ25 2,5%, Νέα Αριστερά 2,2%, ΝΙΚΗ: 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8% και «Αλλο» 8,9%

Άνοδος και στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ

Ο αντίκτυπος των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται σε μία θετική μεταβολή στον πίνακα της πρόθεσης ψήφου όπου η ΝΔ κερδίζει 1,2% σε σχέση με το Φεβρουάριο και βρίσκεται πλέον στο 26,1%.

Μικρή άνοδο της τάξης του 0,5% και για το ΠΑΣΟΚ που παρά τις πρόσφατες πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό του αποτυπώνεται λίγο πριν το συνέδριό του στο 11,4% σε σχετική απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα κόμματα.

Μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται για την Πλεύση Ελευθερίας από το 9,2% στο 8%, μικρότερη για την Ελληνική Λύση που περνάει στην τρίτη θέση με 8,8% σήμερα από 9% του προηγούμενου μήνα ενώ μικρή αύξηση καταγράφει το ΚΚΕ από το 7,6% στο 7,8% για το Μάρτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερός στο 4,6% με το ποσοστό όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου σε άλλο κόμμα να παραμένει σχετικά υψηλό με 7,3%. Τέλος αναποφάσιστο συνεχίζει να δηλώνει το 15,3% του εκλογικού σώματος.

Στασιμότητα για Τσίπρα, πτώση για Καρυστιανού

Στασιμότητα καταγράφεται στη δυνητική ψήφο για το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα, υποχώρηση για την κ. Καρυστιανού ενώ αύξηση σημειώνεται στην πιθανότητα ψήφου για το κόμμα Σαμαρά. Και στις τρεις περιπτώσεις ωστόσο ο δείκτης που υποχωρεί σημαντικά είναι αυτός της ισχυρής πιθανότητας όπου τα ποσοστά για τον κ. Τσίπρα από το 7,9% του Φεβρουαρίου είναι σήμερα στο 5,1%, για την κ. Καρυστιανού από το 8,1% στο 6,4% και για τον κ. Σαμαρά από το 1,6% στο 1,2%. Φαίνεται ότι η πολύμηνη συζήτηση και αναμονή για τους νέους κομματικούς σχηματισμούς μάλλον περιορίζει τη δυναμική τους.