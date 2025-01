Διεθνής Τύπος για Κώστα Σημίτη: «Αντίο στον εκσυγχρονιστή που έβαλε την Ελλάδα στο ευρώ»

Εκτενείς είναι οι αναφορές για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στον οποίον αποτίουν φόρο τιμής, ως μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας.

Η είδηση της απώλειας του ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας τη διεθνή του ακτινοβολία. Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τον Κώστα Σημίτη ως μια ηγετική μορφή που συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας και την ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) χαρακτήρισε τον Κώστα Σημίτη ως τον "εκσυγχρονιστή" της ελληνικής πολιτικής σκηνής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κήρυξε τετραήμερο πένθος για τον εκλιπόντα, ο οποίος δεν αντιμετώπιζε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας.

Former Greek prime minister Costas Simitis, deemed the "moderniser" in the country's political arena, died Sunday at the age of 88.

The government announced four days of mourning for Simitis, who had not been facing a particular health problem.

Read more: https://t.co/BoP9t9YMkm pic.twitter.com/AI2dfwQ1AH