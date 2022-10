Δένδιας: Συναντήσεις με τους ΥΠΕΞ της Σερβίας και της Β. Μακεδονίας

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα με τους ομολόγους του της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της «Διαδικασίας του Βερολίνου» για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιείται στο Βερολίνο.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στο Twitter, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι και της Σερβίας Νίκολα Σελάκοβιτς. Αργότερα απόψε θα έχει και διμερή συνάντηση με τη Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ.

Berlin: FM @NikosDendias met w/ FMs from #NorthMacedonia @Bujar_O & #Serbia N.Selaković, on the margins of tdy’s #BerlinProcess FMs Mtg on #WesternBalkans



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Βόρειας Μακεδονίας& Σερβίας σε περιθώριο Συνόδου ΥΠΕΞ Διαδικασίας Βερολίνου για Δυτ.Βαλκάνια pic.twitter.com/CdRiwOcRYR