Δένδιας: Θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με κάθε νόμιμο μέσο

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Αιγύπτου και των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διαχρονικές στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, η Ανατολική Μεσόγειος και η Λιβύη.

«Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση από την Τουρκία» σημείωσε ο κ. Δένδιας, τονίζοντας πως «θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που διαθέτουμε στα χέρια μας. Σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και δεν υποσκάπτουμε την ασφάλεια της περιοχής».

«Η κυβέρνηση του Αμπντελχαμίτ Ντμπέιμπα έχει ολοκληρώσει τη θητεία της και δεν έχει το δικαίωμα να υπογράφει νέες συμφωνίες» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Στην συνέχεια πρόσθεσε ότι «η Τρίπολη απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα με τις πρόσφατες πράξεις της», εννοώντας την υπογραφή της τουρκολιβυκής συμφωνίας.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή τους, συζήτησαν για την τουρκολιβυκή συμφωνία. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, συζητήθηκαν επίσης οι διαχρονικές στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- Αιγύπτου, η Ανατολική Μεσόγειος και η Λιβύη.

Επίσης, έγιναν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, οι συνομιλίες κάλυψαν όλες τις πτυχές των διμερών σχέσεων και τρόπους ενίσχυσής τους.

Extensive talks between 🇪🇬 and 🇬🇷 headed by foreign ministers of both countries now.Talks covered all aspects of bilateral relations & ways to enhance them, in addition to exchanging assessments & coordination on regional & international issues of common interest.

