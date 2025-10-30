Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο

Η Όλγα Δάλλα, η οποία είχε εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς με την Πλεύση Ελευθερίας αλλά αντικαταστάθηκε για να καταλάβει τη θέση στη Βουλή ο Σπύρος Μπιμπίλας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου του κόμματος, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Δάλλα δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 της Θεσσαλονίκης ότι είκοσι γυναίκες που βγήκαν πρώτες στις περιφέρειές τους «καρατομήθηκαν» από την κ. Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας πως προτίθενται να δημιουργήσουν σωματείο γυναικών που έχουν υποστεί «bullying» από την ίδια.

Αναφέρθηκε επίσης σε γυναίκες που, όπως είπε, έχουν δεχθεί επιθέσεις, όπως η Βασιλική Πολύζου, την οποία «η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της», καθώς και η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές, υποστηρίζοντας ότι συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς τη συγκατάθεσή της. Για το περιστατικό αυτό, η Βουλή ενέκρινε την Τετάρτη την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», δήλωσε η Όλγα Δάλλα.

Όπως εξήγησε, συνεργάτης της κ. Κωνσταντοπούλου είχε δημοσιεύσει στο Facebook ότι «τις μεταξύ μας συνομιλίες μεταξύ εμού και του συντονιστή, του κυρίου Καζαμία, αυτές έχουν ηχογραφηθεί και έχουν παραδοθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου».

Η κ. Δάλλα περιέγραψε πως γνώρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πριν από επτά χρόνια, όταν εκείνη πλησίασε το κίνημα «Δεν Πληρώνω» κατά των πλειστηριασμών. Στις εκλογές του Μαΐου 2023 εξελέγη πρώτη βουλευτής στη Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών με 6.168 σταυρούς, αλλά, όπως ανέφερε, στις εκλογές του Ιουνίου η πρόεδρος του κόμματος την απέκλεισε από τη λίστα, προκειμένου να συμπεριλάβει τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μόλις 2.557 ψήφους σε άλλη περιφέρεια.

«Με καλεί στο γραφείο της και μου λέει "γλυκούλα μου δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο". Και εγώ τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή και της λέω "Ζωή μαζί μιλούσαμε, να μου αναθέσεις τον τομέα των ΑΜΕΑ. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες"», ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά το περιστατικό αυτό οι σχέσεις τους διακόπηκαν οριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε και στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντή Καραναστάση, λέγοντας ότι δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ στη Βουλή λόγω ψυχοσωματικών προβλημάτων: «Δεν πάει στη Βουλή καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αν δείτε την εικόνα των εδράνων στην Ολομέλεια, είναι πέντε άτομα μονίμως. Ο κύριος Καραναστάσης έχει ψυχοχωματικά, το έχει πει στη συνέντευξή του, και δεν αντέχει εκεί μέσα να είναι», σημείωσε.