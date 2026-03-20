Δ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Με ποια μέτρα θα υλοποιηθεί το πλαίσιο για τη μείωση των τιμών ενέργειας;

Με ποια μέτρα και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί το πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής για τη μείωση των τιμών ενέργειας, ρωτά ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν προς ποια κατεύθυνση θα κινούνται τα στοχευμένα μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειά τους, και πόσο σύντομα θα παρουσιαστούν δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης.

Ρωτά, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να προχωρήσει σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του κινδύνου μεταβλητότητας των τιμών και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της συγκεκριμένης αναθεώρησης.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει ότι «ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, καθιστούν επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις». Και καταλήγει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επιτάχυνση των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενεργειακής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Άμεση υλοποίηση των ευρωπαϊκών μέτρων για την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις καθιστούν επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Υπό το φως των ανωτέρω και σε συνέχεια των Συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, ερωτάται η Επιτροπή:

Προς ποια κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα κινούνται τα στοχευμένα μέτρα για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειας των τιμών όπως η αύξηση του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς, και πόσο σύντομα θα παρουσιαστούν δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης;

Πώς προτίθεται να προχωρήσει σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του κινδύνου μεταβλητότητας των τιμών του άνθρακα και ποιο το χρονοδιάγραμμα της συγκεκριμένης αναθεώρησης;

Πώς σκοπεύει να συμβάλει στην επιτάχυνση της δημιουργίας μιας πραγματικής ενεργειακής ένωσης με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της ΕΕ;