Τους τομείς στους οποίους η τεχνολογία μεταμορφώνει τον δημόσιο τομέα ανέπτυξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

«Η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα», είπε ο υπουργός παρουσιάζοντας τις τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της χωροταξίας, της Δικαιοσύνης και της ενέργειας.

«Ετοιμάζουμε τον ψηφιακό χάρτη, όπου θα καταγράφεται ακριβώς τι υπάρχει στην ελληνική επικράτεια, θα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες περιοχές είναι δασικές ή προστατεύονται από το σύστημα Natura, ποιοι είναι οι συντελεστές δόμησης, κλπ» είπε και διαβεβαίωσε ότι το Κτηματολόγιο θα έχει ολοκληρωθεί κατά 97% έως τα τέλη του έτους.

Στη συνέχεια, όπως είπε, θα ξεκινήσει η εξέταση των παλιών μελετών, που έχουν περάσει στο Κτηματολόγιο. «Θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά τις παλιές μελέτες, να εξετάσουμε την ακρίβειά τους και να διαπιστώσουμε αν και πόσο συνάδουν με τους νέους κανόνες», εξήγησε ο υπουργός.

Ο Δ. Παπαστεργίου ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται η λύση του outsourcing για να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση στις Πολεοδομίες, που προκαλείται από το γεγονός ότι οι μηχανικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις στο Δημόσιο, καθώς οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο ελκυστικές.

«Εργαζόμαστε στην κωδικοποίηση και απλοποίηση του πολεοδομικού χάρτη» σημείωσε ο Δ. Παπαστεργίου, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τις προσπάθειες ψηφιοποίησης και απλοποίησης στο δικαστικό σύστημα. «Η Ελλάδα προχωράει μπροστά με σχέδιο, υποδομές και χρήση της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης» είπε ο Υπουργός.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, αποτελεί το ασφαλέστερο ανατολικό άκρο της Ευρώπης και ανέφερε ότι η χώρα υποδέχεται πάρα πολλά καλώδια μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων και αυτό με τη σειρά του φέρνει στην χώρα νέα datacenter.

«Πρέπει να δούμε πώς η ενέργεια θα βοηθήσει και δεν θα είναι πρόβλημα, όχι μόνο για τα datacenter αλλά και για τη βιομηχανία» είπε ο Υπουργός, συμπληρώνοντας ότι στην ανάπτυξη των υποδομών: «υλοποιούμε ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα, με συγκεκριμένα ορόσημα, για να μην χαθεί ούτε μία ημέρα».