Δ. Παπαστεργίου: Γίνονται τεράστια βήματα στο κομμάτι της ψηφιακής Υγείας στη χώρα μας

Την πρόοδο που καταγράφεται στον τομέα της ψηφιακής υγείας παρουσίασε από τη Θεσσαλία ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε ημερίδα στη Λάρισα με θέμα «Ψηφιακή Υγεία στην Πράξη - Καινοτομία, Διαλειτουργικότητα και Μεταρρύθμιση στην Υγειονομική Περίθαλψη», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Απεικόνισης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδα.

Ο υπουργός σε δήλωση του σημείωσε πως «γίνονται «τεράστια βήματα στο κομμάτι της ψηφιακής Υγείας στη χώρα μας» ενώ έφερε ως παράδειγμα τον «Ευαγγελισμό», το οποίο νοσοκομείο το χαρακτήρισε «πιλότο».

Τόνισε τη σημασία της διασύνδεσης των νοσοκομειακών συστημάτων και της κεντρικοποίησης για να σημειώσει πως «η κεντρικοποίηση των συστημάτων της Υγείας δίνει πολύ καλύτερη εικόνα πλέον στις Υγειονομικές περιφέρειες, αλλά και στο υπουργείο Υγείας».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ψηφιακό φάκελο υγείας, ο οποίος, όπως είπε, έχει ενισχυθεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Μπορούμε πλέον να αναζητήσουμε πολύ εύκολα στοιχεία, ακόμα και αν δεν είμαστε ειδικοί, Μπορούμε σε απλή γλώσσα, να ρωτάμε τον ψηφιακό βοηθό να μας φέρει τις τελευταίες τιμές, ας πούμε, της χοληστερίνης μας» είπε.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ως στόχο να αναδείξει τις προοπτικές και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία, με έμφαση τόσο στις εθνικές πολιτικές και τις εφαρμογές του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και στη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων, αλλά και στη συμμετοχή πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και κόμβων καινοτομίας, καθώς και στον ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας και των κοινωνικών φορέων.