Δ. Μιχαηλίδου: Η στήριξη των πολυτέκνων αποτελεί πάγια προτεραιότητα της κυβέρνησης

Η στήριξη των πολυτέκνων αποτελεί πάγια προτεραιότητα της κυβέρνησης και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εργάζεται με συνέπεια για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών που διευκολύνουν την καθημερινότητα των οικογενειών και ενισχύουν τη δημογραφική πολιτική της χώρας.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη σημερινή συνάντησή της με αντιπροσωπεία της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), παρουσία του γενικού γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνου Γλούμη-Ατσαλάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και της Συνομοσπονδίας, και εστίασε σε πολιτικές που διευκολύνουν τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η αντιπροσωπεία της ΑΣΠΕ συνεχάρη την υπουργό για τις πολιτικές στήριξης της οικογένειας που έχει αναπτύξει το υπουργείο, επισημαίνοντας ότι τα πρόσφατα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: