Δ. Μιχαηλίδου: Επιλέξαμε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας

Το έργο των πρώτων 365 ημερών της θητείας της στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο μεγάλης διαδικτυακής ενημέρωσης των προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) της Νέας Δημοκρατίας, με άξονα τη θεματική «Κοινωνική πολιτική στην πράξη: η ΝΔ δίπλα σε κάθε οικογένεια».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πάνω από 150 στελέχη από όλη την Ελλάδα, από την Κοζάνη έως τη Ρόδο, σε μια από τις πιο μαζικές διαδικτυακές ενημερώσεις της Γραμματείας Οργανωτικού στη μετά Covid εποχή.

Η υπουργός ανέπτυξε το εύρος των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας της στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών: από τις ψηφιακές πύλες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, το στεγαστικό και το δημογραφικό, έως την παιδική προστασία, την αναπηρία, την ψηφιακή ενδυνάμωση, την κοινωνική πολιτική και την ισότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε παρεμβάσεις όπως οι ψηφιακές πύλες stegasi.gov.gr και oikogeneia.gov.gr, η κοινωνική αντιπαροχή, η κοινωνική στέγαση, τα προγράμματα για τη στήριξη της οικογένειας και της παιδικής προστασίας, η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, η ημιαυτόνομη διαβίωση, η Κάρτα Αναπηρίας, ο Προσωπικός Βοηθός, η προσβασιμότητα κατ’ οίκον, το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ατόμων άνω των 65 ετών και ατόμων με αναπηρία «Όλοι Digital», αλλά και η νέα μορφή επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers.

Όπως υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναπτύσσει μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, μετρήσιμο αποτέλεσμα και σαφή στόχευση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, με παρεμβάσεις που συνδέουν τη στήριξη με την αυτονομία, την ένταξη και την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις ευκαιρίες.

«Στον πρώτο χρόνο της θητείας μας στο ΥΚΟΙΣΟ επιλέξαμε να ανοίξουμε πολλά και κρίσιμα μέτωπα ταυτόχρονα, με παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Από τη στέγαση και την οικογένεια μέχρι την αναπηρία, την παιδική προστασία και την ψηφιακή ενδυνάμωση, στόχος μας είναι η κοινωνική πολιτική να δίνει συγκεκριμένες λύσεις σε πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Αυτό το έργο παρουσιάσαμε σήμερα στους προέδρους των ΔΕΕΠ από όλη την Ελλάδα: μια πολιτική που στηρίζει, ενδυναμώνει και δίνει δυνατότητες σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.