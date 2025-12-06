Δ. Κιρμικίρογλου: Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και ισχυρά τοπικά Μέσα εγγυώνται ζωντανή Δημοκρατία και Δημόσια Διοίκηση που υπηρετεί τον πολίτη

Στον Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θέτει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών εστίασε ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, σε χαιρετισμό του στο 1ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Όπως είπε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη νομοθετική κωδικοποίηση για την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, των τελευταίων 60 ετών, η οποία εντάσσεται στις δομικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενδεικτικά, προσέθεσε, ο Κώδικας φέρνει καινοτομίες όπως η συστηματική καταγραφή αρμοδιοτήτων, η κατηγοριοποίηση των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, η δυναμική σύνδεση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων με το ΑΕΠ της χώρας, καθώς και σύγχρονα εργαλεία συμμετοχής - όπως η ηλεκτρονική ψηφοφορία και τα τοπικά δημοψηφίσματα - που φέρνουν τον πολίτη στο επίκεντρο.

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στον ρόλο που επιτελεί ο περιφερειακός Τύπος: «Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ελέγχουν την εξουσία, ενημερώνουν τους πολίτες για τις αποφάσεις που τους αφορούν, και λειτουργούν ως πλατφόρμες δημόσιου διαλόγου. Χωρίς ισχυρά τοπικά Μέσα, η λογοδοσία παραμένει ατελής».

Με αυτή τη λογική, είπε ο κ. Κιρμικίρογλου, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του Τύπου. Λειτουργεί το Μητρώο Έντυπου Τύπου και το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου, συμπεριλαμβανομένου του Υπομητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. Τα Μητρώα αυτά διασφαλίζουν διαφάνεια ιδιοκτησίας και πρόσβαση σε κρατική διαφήμιση και ενισχύσεις, μόνο για πιστοποιημένα Μέσα που πληρούν κριτήρια ποιότητας και τα οποία απασχολούν δημοσιογράφους.

Ο Νόμος 5212/2025 έφερε ουσιαστικές βελτιώσεις: Διεύρυνε τον ορισμό του ηλεκτρονικού Τύπου και ενίσχυσε τις απαιτήσεις για την ενυπόγραφη δημοσιογραφία.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Κιρμικίρογλου, η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωτοπόρος στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων (EMFA), με πυλώνες τη διαφάνεια για την κρατική διαφήμιση και τη θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων. Ταυτόχρονα, προσέθεσε, βρίσκεται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας μηχανισμός μακροχρόνιας στήριξης, όπως έχει αναφέρει και ο αρμόδιος υφυπουργός για τον Τύπο Παύλος Μαρινάκης, με ειδικές προβλέψεις για τον περιφερειακό Tύπο.

Η ίδια λογική στήριξης διέπει και την επερχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, συμπλήρωσε. «Επί δύο δεκαετίες τα περιφερειακά κανάλια λειτουργούν υπό καθεστώς προσωρινής νομιμότητας - μια κατάσταση που αποθαρρύνει τις επενδύσεις και πλήττει την ποιότητα του προγράμματος. Το νέο νομοσχέδιο έρχεται να δώσει οριστική λύση ενισχύοντας θεσμικά και αυτά τα Μέσα», τόνισε.

Η βασική καινοτομία, όπως είπε ο κ. Κιρμικίρογλου, είναι η απουσία πλειοδοσίας: «Κανείς από τους υφιστάμενους σταθμούς δεν θα κλείσει, εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: "Διαφάνεια, λογοδοσία, βιωσιμότητα"».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας συνόψισε το όραμα των μεταρρυθμίσεων: «Iσχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και ισχυρά τοπικά Μέσα - ο συνδυασμός που εγγυάται ζωντανή Δημοκρατία και Δημόσια Διοίκηση που υπηρετεί τον πολίτη».