Boυλή: Στην Ολομέλεια την Πέμπτη το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων

Στην Ολομέλεια εισάγεται την Πέμπτη το νομοσχέδιο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 - Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 - Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 - Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων - Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

Η β΄ανάγνωση του νομοσχεδίου στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Επιφύλαξη για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση και με τη σειρά που έλαβαν τον λόγο, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη είπε ότι το νομοσχέδιο θα απελευθερώσει αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες για χρόνια παρέμεναν εγκλωβισμένες σε γραφειοκρατικά εμπόδια και διοικητικά κενά.

«Είναι ένα νομοσχέδιο που δεν έρχεται απλώς να ρυθμίσει, αλλά να διορθώσει δυσλειτουργίες, να επιταχύνει διαδικασίες και να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό και πιο λειτουργικό περιβάλλον για την υγιή επιχειρηματικότητα. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, απλοποιεί τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση και επεκτείνοντάς την σε κρίσιμους και ευαίσθητους τομείς όπως ο κοινωνικός τομέας», είπε η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Σημείωσε επίσης ότι με τις τιθέμενες διατάξεις ενισχύονται μηχανισμοί εποπτείας, ώστε οι κανόνες να είναι διαφανείς και ο έλεγχος ουσιαστικός.

Οι διατάξεις που εισάγονται, είπε η κυρία Σούκουλη Βιλιάλη, στηρίζουν τη βιομηχανία, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, βελτιώνουν τον αναπτυξιακό νόμο, διευκολύνοντας την ένταξη νέων επενδύσεων και μάλιστα και στρατηγικών επενδύσεων.

Παράλληλα, όπως τόνισε, ανταποκρίνεται σε δίκαια αιτήματα των ανθρώπων του υπαίθριου εμπορίου και ενισχύει την προστασία του καταναλωτή παρέχοντάς του ουσιαστικά εργαλεία. «Παρεμβάσεις, οι οποίες όταν είναι ορθά τεκμηριωμένες και προκύπτουν από έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέλη, προσδίδουν στη συνολική νομοθετική προσπάθεια πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όπως άλλωστε διαπιστώσαμε και κατά την ακρόαση των φορέων, με την σχεδόν καθολικά θετική απόκρισή τους», επισήμανε η βουλευτής της ΝΔ.