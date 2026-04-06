Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις»

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις» σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ. Αντίθετα το καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Τροπολογίες

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση τρεις υπουργικές τροπολογίες.

Η πρώτη αφορά ρυθμίσεις σχετικά με τις Βεβαιώσεις περάτωσης εργασιών στις συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την μετάθεση έναρξης ισχύος της υποχρεωτικής καταβολής μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού για την 1/7/2026 (από 1/4/2026 που είχε τεθεί) στο σύστημα ΜΙΔΑΣ. Την παράταση μέχρι 30/4/2027 του παγώματος των τόκων των περιπτώσεων του Ν. 4152/2013 στο ύψος που έχει διαμορφωθεί την 31/3/2024 για οφειλές στην φορολογική διοίκηση φυσικών και νομικών οντοτήτων για την διαφύλαξη της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των οφειλετών που ρύθμισαν τα προηγούμενα χρόνια και εκείνων που θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους από 1/4/2026. Την παράταση της διάρκειας ισχύος των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ για δύο μήνες έως τις 31/5/2016. Την λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία έχει ρυθμίσεις που αφορούν το υπουργείο Υγείας σχετικά με την δομή του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και της Ασφάλειας των Ασθενών. Το Παρατηρητήριο Ποιότητας και Ασφάλειας της Υγείας. Την διαδικασία αναφοράς και διερεύνησης ανεπιθύμητων συμβάντων για την ασφάλεια των ασθενών. Την εκτέλεση επεξεργασίας για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης της Ποιότητας της Φροντίδας Υγείας και της Ασφάλειας των Ασθενών και τον θεσμό του Προσωπικού ιατρού.

Η τρίτη υπουργική τροπολογία αφορά διατάξεις που αφορούν την σύσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυτοκαταναλωτών Ενέργειας - Ορισμός -Προσθήκη περ. 32λη στο άρθρο 2 και άρθρου 14ΣΤ στον ν. 3468/2006. Για τον ορισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ως φορέα παροχής τεχνικής βοήθειας στις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, αλλά και ρυθμίσεις για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Την ενιαία ψηφιακή υποδομή για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων (customer relationship management). Την σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων για διάθεση ψηφιακών αγαθών (eMarketplace).

Στο νομοσχέδιο έχει επίσης κατατεθεί και μια βουλευτική τροπολογία από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη με θέμα «παραχώρηση της χρήσης τμημάτων κοινόχρηστου χώρου στο Άλσος Γαρίτσας Ανεμόμυλου του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».