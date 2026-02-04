Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας του Δ. Κουτσούμπα, «ναι» για Μάντζο

«Όχι» στην άρση ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα για τη μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη εναντίον του που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματός του, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Κατά της άρσης ασυλίας του κ. Κουτσούμπα ψήφισαν 257 βουλευτές από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, υπέρ ψήφισαν οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές, Ιωάννης Δημητροκάλης, Νίκος Βρεττός, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης, οι 8 βουλευτές από τη «Νίκη» δήλωσαν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση απείχε από την ψηφοφορία.

Ταυτόχρονα, η Ολομέλεια υπερψήφισε την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μάντζου, την οποία είχε ζητήσει και ο ίδιος, και αφορούσε τη μήνυση του Βασίλη Στίγκα εναντίον του, για τις αναφορές του περί σχέσεων του πρώην επικεφαλής του κόμματος των «Σπαρτιατών» με τον καταδικασμένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Μάντζου, ψήφισαν 198 βουλευτές, κατά 72, ενώ 8 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, δήλωσε ότι «η υπόθεση είναι απλή και αυτό για το οποίο κατηγορείται ο κ. Μάντζος εμπίπτει εντός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να απορρίψουμε το αίτημα- ωστόσο επειδή ο ίδιος το ζητά και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία συμφώνησε να συναινέσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία για την έκβαση της υπόθεσης».

Αντιπαράθεση Καιρίδη-Κουτσούμπα

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Η σκληρή κριτική του κ. Κουτσούμπα στη πολιτική της ΝΔ και «στην αστική δημοκρατία», όπως είπε, που «στηρίζει μόνο το κεφάλαιο και τα μονοπώλια σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων» και οι αναφορές του -κατά την συζήτηση της άρσης ασυλίας του- περί «σήψης και διαφθοράς του πολιτικού αστικού συστήματος», προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Καιρίδη.

«Η δημοκρατία μας, κύριε γραμματέα, αυτή που με μεγάλη απαρέσκεια και δυσανεξία αρέσκεστε να αποκαλείτε αστική δημοκρατία, με τα προβλήματά της, τα ελλείμματα της, είναι μεγάθυμη, γενναιόδωρη, συμπεριληπτική. Όμως θα πρέπει να αποδεχτείτε ότι στη δικιά μας δημοκρατία ασκείται και κριτική και όπως εμείς τη δεχόμαστε με ταπεινότητα, θα πρέπει να τη δέχεστε και εσείς. Και αυτό το ιδεολόγημα, που κάθε φορά κουνάτε το δάχτυλο όταν σας ασκούμε κριτική, ότι πρόκειται περί αντικομμουνισμού, δείχνει αλαζονεία, αυταρέσκεια και έλλειψη του απαραίτητου μετριοπαθούς δημοκρατικού ήθους που χρειαζόμαστε όλοι…

Και δεν κατάλαβα ποτέ την όποια ασυλία διεκδικείτε, να λέτε τέρατα και να μην σας απαντάμε. Είμαστε εδώ όταν μιλάτε με λόγια βαριά να σας απαντάμε… δεν είναι ούτε εδώ, ούτε στο δημόσιο διάλογο, ούτε στα κανάλια, Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ελεύθερη ζώσα αντιπαραθετική δημοκρατία … Δεν έχετε το αλάθητο, δεν το είχε ούτε ο Πάπας, ξεκαβαλικεύστε και δεχτείτε την κριτική. Και αυτή την καραμέλα τού αντικομμουνισμού αφήστε την για πριν το 1974.», είπε ο κ. Καιρίδης.