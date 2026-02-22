Β. Σπανάκης: Τα 228 έργα που εκτελούνται στα Δωδεκάνησα με προϋπολογισμό τα 110 εκατ. ευρώ οφείλονται στη ΝΔ

Για τα έργα που είχαν ανάγκη η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα και τα οποία εκτελούνται με την κυβέρνηση της ΝΔ, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 110 εκατομμύρια ευρώ, μίλησε ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος παρέστη χθες στη Ρόδο, σε κομματική εκδήλωση, προσκεκλημένος ως κεντρικός ομιλητής στην κοπή πίτας της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Δωδεκανήσου, της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Ρόδου και της ΟΝΝΕΔ Δωδεκανήσου.

«Στο σύνολό τους τα έργα αυτά φθάνουν τα 228», σημείωσε ο κ. Σπανάκης, τονίζοντας ότι μόνο το υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου, όπου το σύνολο του έργου αγγίζει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου όπου το έργο θα ξεκινήσει σύντομα με 5 εκατομμύρια ευρώ, στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα (έργο 1,4 εκατ. ευρώ), ενώ για τις χρηματοδοτήσεις των δήμων σημείωσε ότι από 25 εκατ. που ήταν το 2019 έφθασαν τα 42,7 εκατ. το 2025 με μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις (Χάλκη 189%, Μεγίστη/Καστελόριζο 225%, Σύμη 105%, Τήλος 214%).

Επίσης, τόνισε ότι ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση της κυβέρνησης για τα έργα που έγιναν στη Ρόδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Bora» στη Ρόδο τον Δεκέμβριο του 2024.

Τέλος, ο υφυπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι η χώρα μας έχει σταθερή μονοκομματική και αυτοδύναμη κυβέρνηση και αναφερόμενος σε προηγούμενες πολυκομματικές κυβερνητικές συνεργασίες, υπογράμμισε ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό και συγκριτικό πλεονέκτημα.

Σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, ο υφυπουργός Εσωτερικών θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση κοπής πίτας της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Κω, στην αίθουσα της Μαρίνας Κω, όπου θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει φορείς του νησιού και να ανταλλάξει απόψεις για ζητήματα που αφορούν την περιοχή.