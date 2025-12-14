Β. Σπανάκης: Με τελεσίγραφα δεν λύνονται τα προβλήματα

«Η πόρτα του διαλόγου από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ανοικτή και το κάλεσμα είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι μόνο με έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο μπορεί να βρεθεί μία λύση στα αιτήματα. Κανένα αίτημα δεν ικανοποιείται χωρίς διάλογο» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε ο κ. Σπανάκης «η στάση των αγροτών νομίζω ότι δεν θα φέρει το αποτέλεσμα το οποίο κάποιοι μπορεί να επιθυμούν. Διότι μαθαίνω ότι ακόμα και μέσα στα μπλόκα υπάρχουν και μεγάλες διαφωνίες ως προς τη στάση.

'Αρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μία κοινωνική ομάδα να έρχεται απέναντι με την υπόλοιπη κοινωνία, όταν η κυβέρνηση έχει ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, όταν αυτή τη στιγμή πάνω σε συγκεκριμένα αιτήματα θέλουμε να συζητήσουμε και όταν προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχουν χρήματα για τους πραγματικούς αγρότες και ταυτόχρονα όποια πληρωμή να ανταποκρίνεται στους πραγματικούς αγρότες και ξέρουν ότι ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και το ικανοποιούμε αυτό και προχωράμε, να έχουν αυτή τη στάση οι αγρότες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι «η στάση της κυβέρνησης και μάλιστα το κάλεσμα του Πρωθυπουργού από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν ξεκάθαρο και μάλιστα υπάρχει και μια διάθεση συνεννόησης».

Μιλάμε πρόσθεσε ο κ. Σπανάκης για την κυβέρνηση που ψηφίζει μεθαύριο έναν κοινωνικό και αναπτυξιακό Προϋπολογισμό. Μιλάμε για την κυβέρνηση που έφερε σε πέρας μια φορολογική μεταρρύθμιση που δεν είχε γίνει για δεκαετίες.

«Μιλάμε» κατέληξε ο κ. Σπανάκης «για μια κυβέρνηση που έχει μειώσει 83 φόρους. Αυτή τη κυβέρνηση καλεί τους αγρότες στον διάλογο. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, λέει είμαστε εδώ να συζητήσουμε».