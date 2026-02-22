Β. Σπανάκης: Είμαστε δίπλα στους πολίτες με σχέδιο και έργα

Στο νησί της Κω βρέθηκε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης, προσκεκλημένος της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Παρουσία και των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα (Γιάννη Παππά, Μάνου Κόνσολα, Μίκας Ιατρίδη και Βασίλη Υψηλάντη) ο κ. Σπανάκης, εστίασε την ομιλία του σε αναπτυξιακό και κοινωνικό επίπεδο, απαριθμώντας τις προσπάθειες και τον αγώνα που έχει δοθεί για το νησί της Κω, έτσι ώστε να επιτευχθούν μια σειρά από μεγάλα έργα.

Ο υφυπουργός, μιλώντας σε κομματικά στελέχη ξεκίνησε, ζήτησε από την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας να ξεπεράσει το 50% στις επόμενες εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι η παρουσία των πολιτών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, πως η παράταξη έχει ισχυρό παρόν και ακόμη πιο δυναμικό μέλλον.

Η ομιλία του κ. Σπανάκη επικεντρώθηκε στην οικονομική πραγματικότητα της Κω, καθώς επίσης και σε επικείμενη δραστική ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων. Όπως ανακοίνωσε, οι κάτοικοι σε δεκάδες οικισμούς του νησιού θα δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% στα εκκαθαριστικά του 2026, ενώ για το 2027 η δέσμευση αφορά την πλήρη απαλλαγή τους. Παράλληλα, περιέγραψε μια ριζική αλλαγή στην αγορά εργασίας του νησιού, επισημαίνοντας ότι η ανεργία που κάποτε άγγιζε το 17%, έχει πλέον υποχωρήσει σε μονοψήφια νούμερα. Το πρόβλημα πλέον, όπως σημείωσε, εντοπίζεται στη δυσκολία των επιχειρήσεων να βρουν προσωπικό, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική άνθηση της περιοχής αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, παρουσίασε επίσης αναλυτικά στοιχεία για τα 15 έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο νησί και τα οποία ξεπερνούν τα 17,2 εκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα Αντώνης Τρίτσης και Φιλόδημος ΙΙ, καλύπτοντας ανάγκες στην ύδρευση, την αγροτική οδοποιία και την οδική ασφάλεια.

Τα έργα αυτά καλύπτουν διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων που εκκρεμούσαν για δεκαετίες, και αφορούν:

Κρίσιμα υδραυλικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία για τη στήριξη των παραγωγών.

Έργα οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Προώθηση των διαδικασιών για το νέο νοσοκομείο και το δικαστικό μέγαρο.

Ο κος Σπανάκης, συνέδεσε την τοπική ανάπτυξη με την εθνική σταθερότητα και την αμυντική θωράκιση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα του 2026 είναι ένας αξιόπιστος επενδυτικός κόμβος.

Τέλος, χαρακτήρισε την Κω, ως έναν διεθνή επενδυτικό προορισμό και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους του νησιού.