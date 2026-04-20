Β. Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»

«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή σε μια μπίζνα εκατομμυρίων, έχουν βρει αυτή τη διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούμε και θα αντιδράσουμε στην παράνομη μετανάστευση είναι καίριος. Είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς η Κρήτη», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μετά από σειρά συσκέψεων που πραγματοποίησε στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην Κρήτη.

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε τον στρατηγικό σχεδιασμό που υλοποιεί το Υπουργείο για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος σε εξοπλισμό αλλά και ανθρώπινο δυναμικό, σημειώνοντας ότι προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ 2, οι διαδικασίες για την προμήθεια καταδιωκτικών σκαφών, πλοίων ανοιχτής θαλάσσης και drones, καθώς και οι προσλήψεις 500 νέων στελεχών στο Λιμενικό Σώμα. «Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του, αυτή είναι η αποστολή μας. Παράλληλα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, οργανωνόμαστε και συντονιζόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη» τόνισε ο Υπουργός, σημείωνοντας χαρακτηριστικά: «Αγαπάμε το νησί, αγαπάμε τους νησιώτες μας και πρέπει να υπερασπιστούμε την Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, την ενισχύουμε με επιπλέον λιμενικούς και έχουμε εδώ τα πιο πολλά σκάφη από οπουδήποτε αλλού λόγω των συνθηκών του μεταναστατευτικού».

Σε ό,τι αφορά την τήρηση της ασφάλειας στο λιμάνι και στις παραλίες, ενόψει και της θερινής τουριστικής περιόδου, επισήμανε ότι θα διεξάγονται έλεγχοι παντού καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, «γιατί πρώτα απ' όλα θέλουμε να προασπίσουμε την ασφάλεια όλων αυτών που είναι στα λιμάνια μας και των λουόμενων στις παραλίες. Είναι η πρώτη προτεραιότητά μας οι πολίτες. Αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και έχουν τον πρώτο λόγο στα λιμάνια και στις περιοχές αυτές, είναι το Λιμενικό Σώμα και παρακαλώ πολύ να το σεβαστούμε όλοι αυτό και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους».

Ο Υπουργός επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου όπου ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη, Πλωτάρχη Λ.Σ. Παττακό Κυριάκο, για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα και τη λειτουργία του Λιμεναρχείου και συζήτησε με το προσωπικό της Λιμενικής Αρχής, ενώ πραγματοποίησε συνάντηση και με τον Λιμενοσταθμάρχη του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης, Πλωτάρχη Λ.Σ. Σαραντουλάκη Αντώνιο.

Στη συνέχεια, μετέβη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών του νομού, της Αντιπεριφερειάρχη, Μαρίας Λιονή, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιου Σκορδίλη, του Δημάρχου του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Ιωάννη Ταταράκη, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Βασίλειου Θεοδωράκη και του Αναπληρωτή Αστυνομικού Διευθυντή, Στυλιανού Σταυρουλάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υπουργός ενημερώθηκε διεξοδικά για ζητήματα και θέματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού.