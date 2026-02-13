Απάντηση Σ. Σιμόπουλου στην Κωνσταντοπούλου για τους «κηφήνες»: Ας ζητήσει συγγνώμη, έστω κι έμμεσα

Την έντονη αντίδραση του Στράτου Σιμόπουλου προκάλεσε ο χαρακτηρισμός «κηφήνες» που απέδωσε στους βουλευτές της ΝΔ την Πέμπτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Ζωή Κωνσταντοπούλου η πριγκιποπούλα» ο βουλευτής ΝΔ της Θεσσαλονίκης παραθέτει την ομιλία του στη Βουλή για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζοντας πως πρέπει να ζητήσει, «έστω και εμμέσως» συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό και να παραδεχτεί το λάθος της.

Παράλληλα, ο κ. Σιμόπουλους επισημαίνει πως

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Σιμόπουλου:

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε την τύχη να κατάγεται από εύπορη οικογένεια, από έναν γνωστό μεγαλοδικηγόρο και επίσης έναν γνωστό πολιτικό. Να έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, μέσα από πόρτες που ήταν μονίμως ανοιχτές και αυτό είναι δικαίωμά της. Δεν είναι δικαίωμα της ούτε ηθικό, ούτε κοινωνικό, ούτε πολιτικό να έρχεται σε αυτά έδρανα, να στρέφεται και να λέει αυτούς τους ανθρώπους κηφήνες. Ποιους; Ανθρώπους που για να σπουδάσουν είχαν πάει μετανάστες οι γονείς τους. Ανθρώπους που για να σπουδάσουν οι μητέρες τους μπορεί να κεντούσαν. Ανθρώπους που ξεχώρισαν μέσα στην κοινωνία μέσα από μάχες. Ως εδώ λοιπόν! Αν δεν έρθει να ζητήσει συγγνώμη, γιατί δεν περιμένω να κάνει κάτι τέτοιο, ας το κάνει έμμεσα. Μπορεί να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος. Το μόνο που έχω να της πω είναι, "καληνύχτα κυρία Κωνσταντοπούλου"».

