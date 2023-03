Ανάρτηση στα ελληνικά του Σαρλ Μισέλ για την τραγωδία στα Τέμπη

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα εκφράζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στα ελληνικά.

Με μήνυμά του στο twitter o Σαρλ Μισέλ αναφέρει:

«Οι σκέψεις μου είναι με τον λαό της Ελλάδας σήμερα το πρωί. Είμαι συγκλονισμένος από τα νέα και τις εικόνες τις σύγκρουσης των δύο τραίνων στα Τέμπη. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Κουράγιο και δύναμη στα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους».

