Αλ. Σδούκου: Ο τελευταίος νόμος ενισχύει την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24 και αναφερόμενη στο τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια απώλεια που συγκλονίζει.

«Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς εργαζόμενες μητέρες, που δουλεύουν νύχτα για να είναι με τα παιδιά τους την επόμενη μέρα, και να βρίσκουν έναν τέτοιο θάνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «σε τέτοιες στιγμές δεν είναι ώρα για ψυχρούς αριθμούς, αλλά, πρώτα απ' όλα, για σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο».

Η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η εικόνα περί αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων που έχει διαδοθεί από κάποιους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Παρά το γεγονός ότι μετά την πανδημία υπάρχει έντονη ανάπτυξη, πολύ μεγαλύτερη οικοδομική και παραγωγική δραστηριότητα, τα εργατικά δυστυχήματα παραμένουν σταθερά, παρόλο που έχουμε περισσότερους εργαζόμενους», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι «αυτή την περίοδο δουλεύουν περισσότεροι άνθρωποι, έχουν δημιουργηθεί περίπου 500.000 νέες θέσεις εργασίας και τα ατυχήματα παραμένουν σταθερά».

Όπως τόνισε, «με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Ελλάδα βρίσκεται τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα εργατικά δυστυχήματα», επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει αύξηση, όπως συχνά παρουσιάζεται».

Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι από το 2019 έως σήμερα έχει καταγραφεί αύξηση περίπου 35% στους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές και την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Η κ. Σδούκου τόνισε επίσης ότι «ακόμη κι ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του, αυτό είναι απόλυτα σοβαρό», υπογραμμίζοντας ότι το καθήκον της Πολιτείας είναι να κάνει ακόμη περισσότερα.

«Γι' αυτό και , με αυστηρότερες υποχρεώσεις, τεχνικούς ασφαλείας και εντατικοποίηση των ελέγχων», είπε, σημειώνοντας ότι «χρέος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς».

Σχετικά με τις πρόσφατες αναρτήσεις της κ. Καρυστιανού για τα εθνικά ζητήματα, η κ. Σδούκου εξέφρασε την απορία της για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο τραγικό εργατικό δυστύχημα.

«Θα περίμενα, ειλικρινά, μια τοποθέτηση για αυτό το ανθρώπινο δράμα, δεδομένου ότι η ίδια έχει βιώσει έναν ανείπωτο πόνο», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι, εφόσον κάποιος επιλέγει να τοποθετείται πολιτικά, οφείλει να το κάνει με γνώση και σοβαρότητα. «Αν θέλει να μπει στην πολιτική σκηνή, χρειάζεται περισσότερο διάβασμα και ίσως λιγότερη οίηση», πρόσθεσε και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ανάρτηση «πρόχειρη, επιφανειακή και λαϊκίστικη».

Συμπλήρωσε επιπλέον ότι «τα εθνικά θέματα και ιδίως η εξωτερική πολιτική δεν τίθενται σε δημοψήφισμα».

«Δεν είναι Eurovision για να ψηφίζουμε από το κινητό αν μας αρέσει ή όχι ένα θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ξεκάθαρες εθνικές και κόκκινες γραμμές, διατυπωμένες διαχρονικά από τον πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό.

Όπως σημείωσε, «στα τόσο σοβαρά ζητήματα δεν πρέπει να επενδύουμε στον διχασμό, αλλά στη θεσμική σοβαρότητα και στη διαφάνεια».

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, η κ. Σδούκου άσκησε σκληρή κριτική, επισημαίνοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εμφανίζεται χωρίς πυξίδα και χωρίς στοιχειώδη συνοχή ακόμη και στα πιο κρίσιμα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Όπως τόνισε, «όταν ένα κόμμα δεν μπορεί να συμφωνήσει ούτε στα ενεργειακά -ένα κατεξοχήν ζήτημα εθνικού συμφέροντος- τότε είναι προφανές ότι δεν διαθέτει σοβαρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Υπογράμμισε ότι οι εσωτερικές αντιφάσεις και η απουσία κοινής γραμμής δεν συνιστούν αντιπολίτευση με προοπτική, αλλά πολιτική σύγχυση, υπενθυμίζοντας ότι «με αυτά που κάνατε, μέσα σε ένα χρόνο πέσατε 2-3 μονάδες, γιατί δεν έχετε πραγματικές θέσεις» καλώντας το ΠΑΣΟΚ να «κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη».

Κλείνοντας, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε πως «μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρες θέσεις σε όλα τα κρίσιμα θέματα» και είπε ότι αυτό εξηγεί γιατί το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτη επιλογή στις δημοσκοπήσεις.