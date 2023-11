Ασθενής νοσοκομείου στη Γάζα αποκαλύπτει ότι τρομοκράτες της Χαμάς κρύβονται ανάμεσα σε αρρώστους

Ρεπόρτερ του Al Jazeera «κόβει» ασθενή νοσοκομείου της Γάζας ενώ αποκαλύπτει πως οι τρομοκράτες της Χαμάς κρύβονται ανάμεσα σε αρρώστους



Ένα απόσπασμα από πρόσφατη εκπομπή του Al Jazeera έχει γίνει viral, όπου ο ανταποκριτής του δικτύου από το Κατάρ παίρνει συνέντευξη από έναν ασθενή σε νοσοκομείο της Γάζας, ο οποίος παραπονιέται μπροστά στην κάμερα ότι μαχητές της Χαμάς κρύβονται ανάμεσα στους ασθενείς του ιατρικού κέντρου.

Πριν ο ηλικιωμένος ασθενής μπορέσει να συνεχίσει να μιλάει, ο ανταποκριτής του Al Jazeera απομακρύνεται έτσι ώστε το μήνυμα να μην μπορεί να συνεχίσει να ακούγεται στον αέρα.

«Γιατί η αντίσταση (Χαμάς) κρύβεται ανάμεσά μας; Γιατί δεν πάνε στην κόλαση να κρυφτούν εκεί; Δεν είναι αντίσταση!», φέρεται να λέει ο ασθενής, σύμφωνα με την ανάρτηση.

Al-Jazeera TV was asking this poor wounded old Palestinian man to give his eyewitness testimony; he said: what’s happening is criminal! Why is the resistance (Hamas) hiding among us? Why don’t they go to hell and hide there? They are not resistance!!



