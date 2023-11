Αδ. Γεωργιάδης στο Sky News: Ο Σούνακ έκανε ένα μεγάλο λάθος, ήταν κακή απόφαση

«Αυτή δεν ήταν η σωστή συμπεριφορά από τον πρωθυπουργό σας στον πρωθυπουργό μας», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την ακύρωση της συνάντησης από τον Ρίσι Σουνάκ με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, μιλώντας στον βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό Sky News.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνέντευξή του επισήμανε πως ο πρωθυπουργός Σούνακ έκανε ένα μεγάλο λάθος χθες κι ότι πρέπει να βρει τρόπο να ξεπεραστεί αυτό το λάθος.

«Δεν ήταν μια φιλική συμπεριφορά, οι σχέσεις μας έρχονται από πολύ παλιά και θα πάνε πολύ μακριά στο μέλλον, μοιραζόμαστε κοινές αξίες, πολεμήσαμε μαζί στους δυο παγκόσμιους πολέμους. Ήμασταν πάντα μαζί κι αυτή δεν είναι σωστή συμπεριφορά από τον πρωθυπουργό σας προς τον πρωθυπουργό μας» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «όταν ακυρώνεις μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό περιφρονείς τον κόσμό που εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός και σε αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί όλο τον ελληνικό λαό» και πρόσθεσε πως πιστεύει ότι ήταν «μια κακή επιλογή, μια κακή μέρα αλλά αξίζει να βρούμε μια λογική διέξοδο σε αυτό το θέμα».

"This was not the right behaviour from your prime minister to our prime minister."



Greek politician @AdonisGeorgiadi speaks to Sky News after Rishi Sunak cancelled a meeting with Greece's prime minister over the Elgin Marbles.https://t.co/iMHbpvQc6G



📺 Sky 501 / YouTube pic.twitter.com/dPbekxjmqP