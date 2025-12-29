Αδ. Γεωργιάδης στα εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο «Έλενα Βενιζέλου»: Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν

Εγκαινιάστηκε σήμερα το πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου», παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού, Μάριου Θεμιστοκλέους, που επισκέφθηκαν το πρωί τους χώρους του νοσοκομείου.

Κατά την άφιξή τους οι υπουργοί αντιμετώπισαν διαμαρτυρία ολιγομελή εργαζομένων στην είσοδο, με πανό και συνθήματα, ενώ εντός του κτιρίου, η διοίκηση και εργαζόμενοι υποδέχθηκαν θερμά την ηγεσία, ξεναγώντας τους στους ανακαινισμένους χώρους που αλλάζουν την όψη του ιστορικού νοσοκομείου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την περιορισμένη συμμετοχή στη διαμαρτυρία και απάντησε σε δημοσιεύματα περί απένταξης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης: «Εδώ και μέρες διάβαζα στο διαδίκτυο ότι θα γίνει "πανυγειονομική κινητοποίηση"… Όπως έχετε διαπιστώσει έξω, ήταν τέσσερις; Πέντε; Τα νοσοκομεία γίνονται κάθε μέρα και καλύτερα».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα της χρηματοδότησης στον τομέα της Υγείας λέγοντας ότι «γράφτηκαν δημοσιεύματα απολύτως ψευδή ότι το Υπουργείο Υγείας έχασε ευρωπαϊκούς πόρους. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό είναι απολύτως ψευδές».

Ανέφερε ότι η απορρόφηση κονδυλίων υπερκάλυψε τους στόχους, με δαπάνες 402 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι στόχου 240 εκατ., ενώ για το 2025 έχουν ήδη δαπανηθεί 615 εκατ. ευρώ. «Όχι μόνο δεν χάνουμε πόρους, κερδίζουμε πόρους από άλλα Υπουργεία… Όταν φτάσει η 30η Ιουνίου, δεν θα έχουμε χάσει ούτε μισό έργο», κατέληξε.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Α Άδωνι Γεωργιαδή ανέφερε τα εξής: «Εδώ και μέρες είχαμε ανακοινώσει ότι σήμερα θα κάναμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέους τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του «Έλενα Βενιζέλου». Η γνωστή «Συμμορία της Μιζέριας» της Αριστεράς καλούσε σε πανυγειονομική κινητοποίηση διαμαρτυρίας εναντίον μου….αναρτήσεις κλπ τελικά μαζεύτηκαν …..5 άτομα…τους κέρασα και μελομακάρονα, μου έδωσαν οι εργαζόμενοι «λουλούδια» έγιναν τα εγκαίνια όλα καλά. Καλή Χρονιά. Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν!»