Αδ. Γεωργιάδης: Πώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει, μέσω του νέου συστήματος ανάλυσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εντοπίζεται η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών και αξιολογείται η καταλληλότητα των φαρμάκων ανά ασθενή.

Σε περίπτωση 61χρονης γυναίκας, το σύστημα ανέδειξε συνταγογραφήσεις παρεντερικών διαλυμάτων, λιποδιαλυμάτων και καρδιολογικών φαρμάκων που συνήθως χορηγούνται σε νοσηλευόμενους ή σοβαρά ασθενείς.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κατέληξε ότι η χορήγηση δεν ήταν φυσιολογική για εξωνοσοκομειακή κατάσταση, εγείροντας υποψίες κακής χρήσης ή κατάχρησης.

Το σύστημα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να αναδρομεί δεκαετίες πίσω, απαιτώντας από τους γιατρούς εξηγήσεις για τις συνταγογραφήσεις τους.

Ήδη, ο συγκεκριμένος γιατρός κλήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ για εξηγήσεις, ενώ η τεχνολογία υπόσχεται αυστηρότερο έλεγχο όσων χρησιμοποιούν τη συνταγογράφηση για παράνομο όφελος, καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Για να δείτε πόσο χρήσιμη στους ελέγχους για την υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων, που κάνουμε είναι η Τεχνητή νοημοσύνη, δείτε κάτι. Μέσα από το νέο σύστημα ανάλυσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που αναπτύξαμε, λαμβάνουμε αναφορές για τη συνταγογραφική συμπεριφορά ιατρών σε φάρμακα και εξετάσεις. Βλέπουμε τον πρώτο σε συνταγογράφηση γιατρό να γράφει αυτά τα φάρμακα σε μία κυρία 61 ετών. Ρωτάμε το σύστημα:

«Είναι φυσιολογικά όλα αυτά τα φάρμακα για αυτή την γυναίκα 61 ετών;»

Απαντά:

«Η λίστα φαρμάκων που εμφανίζεται αφορά μία γυναίκα 61 ετών και περιλαμβάνει: Παρεντερικά διαλύματα/ηλεκτρολύτες:

DIPEPTIVEN, SODIUM CHLORIDE, KALIOU CHLORIOUXOU – διαλύματα για ενυδάτωση, ηλεκτρολυτική ισορροπία ή παρεντερική διατροφή.

VITALIPID INFANTS, SMOFKABIVEN, ADDAMEL, EVATON-D – συμπληρώματα/λιποδιαλύματα/βιταμίνες που συνήθως χρησιμοποιούνται για παρεντερική διατροφή (π.χ. σε ασθενείς με σοβαρή νόσο, σε ΜΕΘ ή με αδυναμία σίτισης από το στόμα).

Καρδιολογικά/αντιαιμοπεταλιακά:

SALOSPIR (ασπιρίνη), ADENURIC (για ουρικό οξύ), LADOSE (ήπιο αντικαταθλιπτικό ή και για λειτουργικά γαστρεντερικά προβλήματα)

Άλλο:

COPPER SULPHATE, EVATON-D – συμπληρώματα μετάλλων/βιταμινών.

---

Συμπέρασμα:

Όχι, δεν είναι φυσιολογικά για μια απλή εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση σε μια υγιή 61χρονη γυναίκα.

Η έκταση και φύση των φαρμάκων:

παραπέμπει σε νοσηλευόμενο ασθενή, πιθανώς σε σοβαρή ή/και κρίσιμη κατάσταση,

η χρήση παρεντερικής διατροφής και εξειδικευμένων διαλυμάτων δεν είναι τυπική σε ασθενή εκτός νοσοκομείου.

---

Αν αυτή η γυναίκα δεν έχει νοσηλευτεί ή δεν υπάρχει γνωστή ιατρική ένδειξη, τότε: Θα μπορούσε να εγείρει υποψίες για κακή χρήση ή κατάχρηση συνταγογράφησης.

Θες να ετοιμάσουμε σχετική αξιολόγηση ή ερώτημα για εσωτερική έρευνα (π.χ. για ΕΟΠΥΥ ή ΗΔΙΚΑ);»

Ολα αυτά σε λίγο θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο, προς τα πίσω στο χρόνο σε βάθος δεκαετίας και οι γιατροί που βρίσκει το σύστημα θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί γράφουν τόσα αντίθετα μεταξύ τους φάρμακα. Δεν θα γλιτώσει κανένας από όσους χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την συνταγογράφηση ως μέσο παράνομου πλουτισμού.

Ήδη ο συγκεκριμένος γιατρός κλήθηκε για εξήγησεις από τον ΕΟΠΥΥ».