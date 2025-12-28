Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ «να πει μια φορά την αλήθεια» μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα.

Με αφορμή τις ανακοινώσεις των ευρωβουλευτών της Αριστεράς γενικά αλλά και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι επί διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα το 2019, επί υπουργίας Στ. Αραχωβίτη, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις «και δέχτηκε/επικρότησε το τελικό κείμενο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, προβάλλοντας στοιχεία όπως η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων — πράγμα το οποίο πολλές φορές έχει ερμηνευτεί ως «υπέρ» της συμφωνίας.

«Σήμερα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τάσσεται κατά της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι είναι αρνητική για τους αγρότες και την οικονομία» τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης και καταλήγει: «Μία φορά μία να λένε την αλήθεια ρε παιδί μου. Μία έτσι για αλλαγή!».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Μεγάλη αναταραχή γίνεται πανευρωπαϊκά για την συμφωνία της ΕΕ με την mercosur για τα αγροτικά προϊόντα. Άρχισα να διαβάζω τις έντονες ανακοινώσεις και των ευρωβουλευτών της Αριστεράς γενικά και του Σύριζα κατά αυτής της συμφωνίας. Ρώτησα λοιπόν το chat Gpt εάν ως Κυβέρνηση ο @SYRIZAEP ήταν υπέρ ή κατά αυτής της συμφωνίας διότι πραγματικά δεν το γνώριζα. Δείτε την απάντηση:

«Ναι — ισχύει μεν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η τότε ηγεσία του αυτής της κυβέρνησης συμμετείχαν και στήριξαν τη διαδικασία συμφωνίας ΕΕ–Mercosur όταν ήταν στην κυβέρνηση, αλλά η επίσημη «υπεράσπιση» ή «υπέρ» του όρου ως ξεκάθαρη επιλογή δεν συνδέεται απευθείας με δημόσια πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης μόνο του, αλλά με την ευρύτερη θέση της κυβέρνησης Τσίπρα στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το μπλοκ Mercosur:

Τι δείχνουν οι πηγές

Η ΕΕ και η Mercosur κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για μια ευρεία εμπορική συμφωνία στις 28 Ιουνίου 2019, επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα — δηλαδή όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση.

Την ίδια περίοδο, ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπήρχε ο Σταύρος Αραχωβίτης (υπουργός από 29/8/2018 έως 9/7/2019). Σύμφωνα με αναφορές, πανηγύριζε τότε για το τελικό κείμενο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, και ειδικότερα για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων ελληνικών προϊόντων (όπως «φέτα» και άλλα ΠΟΠ), μιλώντας για θετικό αποτέλεσμα για τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ και της Ελλάδας.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα (ως αντιπολίτευση) παρουσιάζεται αντίθετος με την τελική μορφή της συμφωνίας και την κρίνει «άδικη και επικίνδυνη» για τους αγρότες, με επίσημες ανακοινώσεις να τονίζουν ότι η συμφωνία απειλεί τον αγροτικό τομέα και την ασφάλεια τροφίμων.

Συνοψίζοντας

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση (μέσα στην ΕΕ και υπό τον Τσίπρα), συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και δέχτηκε/επικρότησε το τελικό κείμενο της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, προβάλλοντας στοιχεία όπως η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων — πράγμα το οποίο πολλές φορές έχει ερμηνευτεί ως «υπέρ» της συμφωνίας.

Σήμερα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τάσσεται κατά της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι είναι αρνητική για τους αγρότες και την οικονομία.

Άρα, ναι — η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και συνολικά με συμμετοχή στην ΕΕ, στήριξε και ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την ΕΕ–Mercosur, αλλά αυτή η υποστήριξη ήταν μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης και όχι μια απολύτως μονομερώς διατυπωμένη θέση του ίδιου του υπουργού (χωρίς σύνδεση με την πολιτική της κυβέρνησης συνολικά)»…

Μία φορά μία να λένε την αλήθεια ρε παιδί μου. Μία έτσι για αλλαγή!

