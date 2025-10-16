Αδ. Γεωργιάδης: Κουραστική η προσπάθεια τους να παρουσιάσουν ένα ΕΣΥ που δήθεν καταρρέει

Με δύο αναρτήσεις στον λογαριασμό του στο X, απάντησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνς Γεωργιάδης σε δημοσιεύματα που, όπως ανέφερε, «προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ΕΣΥ που δήθεν καταρρέει».

Στην πρώτη ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη βλάβη των αξονικών τομογράφων του ΚΑΤ, απαντώντας σε ρεπορτάζ που έκανε λόγο για «απραξία» της διοίκησης. Όπως τόνισε, ο ένας αξονικός τομογράφος παρουσίασε βλάβη το Σαββατοκύριακο και ο δεύτερος την Κυριακή, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να μείνει χωρίς αξονικό για περίπου 20 ώρες, μέχρι την αντικατάσταση των λαμπών και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η 1η ΥΠΕ είχε ήδη δώσει εντολή τα περιστατικά του ΚΑΤ να εξυπηρετούνται από το «Σισμανόγλειο», ενώ οι δύο αξονικοί επισκευάστηκαν πλήρως μέσα σε 48 ώρες. «Το σύστημα λειτούργησε σωστά και άμεσα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως παλαιότερα τέτοιες βλάβες χρειάζονταν εβδομάδες για να επιδιορθωθούν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη ενταχθεί για το ΚΑΤ νέος εξοπλισμός, όπως ακτινογραφικά, υπερηχοτομογράφοι, monitors και αναπνευστήρες, επισημαίνοντας πως «το ΕΣΥ άλλαξε, όσο κι αν φωνάζουν για όλα».

Αναλυτικά η πρώτη ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Είναι τόσο κουραστική η προσπάθεια τους να παρουσιάσουν ένα ΕΣΥ που δήθεν καταρρέει, που δεν κουράζονται να κάνουν την τρίχα τριχιά. Διαβάστε αυτή την είδηση: https://avgi.gr/koinonia/513040_ektos-leitoyrgias-kai-oi-dyo-axonikoi-tomografoi-en-meso-genikis-efimerias «και οι δύο αξονικοί τομογράφοι εκτός λειτουργίας και η διοίκηση δεν είχε κάνει τίποτε κλπ»….μάλιστα κατέθεσαν λέει και βουλευτές του @syriza_gr, σχετική ερώτηση. Πάμε τώρα στα πραγματικά περιστατικά: η Διοίκηση του ΚΑΤ ενημέρωσε την 1η ΥΠΕ, το περασμένο ΣΚ ότι είχε χαλάσει ο ένας από τους δύο αξονικούς τομογράφους και ότι είχε παραγγείλει αμέσως μία λάμπα για αντικατάσταση, που θα ερχόταν την Δευτέρα. Η 1η ΥΠΕ είχε δώσει εντολή τα περιστατικά από το ΚΑΤ να εξυπηρετηθούν από το «Σισμανόγλειο», έως την αντικατάσταση της βλάβης.

Την Κυριακή το μεσημέρι, κάηκε η λάμπα και από τον δεύτερο αξονικό. Τα περιστατικά συνέχιζαν να εξυπηρετούνται από το «Σισμανόγλειο». Την Δευτέρα ήρθε η πρώτη λάμπα και τέθηκε σε λειτουργία ο ένας και την τρίτη το πρωί η δεύτερη λάμπα και λειτούργησε και ο άλλος. Σήμερα λειτουργούν και οι δύο. Το ΚΑΤ έμεινε πρακτικά χωρίς κανέναν αξονικό για 20 ώρες και σε 48 ώρες είχαν συνολικά επισκευασθεί και οι δύο. Άρα η διοίκηση ενημέρωσε ως όφειλε και φρόντισε άμεσα να επισκευαστούν. Στο ενδιάμεσο μικρό διάστημα οι ασθενείς εξυπηρετήθηκαν βάσει σχεδίου από το κοντινότερο Νοσοκομείο. Ναι τα μηχανήματα ενίοτε χαλάνε ειδικά εκεί που η χρήση τους είναι πολύ έντονη, όπως στο ΚΑΤ.

Το σύστημα όμως λειτούργησε σωστά και άμεσα και οι διοικήσεις και του ΚΑΤ και της 1ης ΥΠΕ έπραξαν άριστα το καθήκον τους. Παλαιότερα τέτοιου είδους βλάβες έκαναν εβδομάδες ή και μήνες να επιδιορθωθούν τώρα μερικές μόνον ώρες.

Να επισημάνω σε όσους ανησυχούν για τον εξοπλισμό του ΚΑΤ, ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν συμπεριληφθεί για το ΚΑΤ τα εξής καινούργια μηχανήματα:

2 ψηφιακά ακτινογραφικά

23 monitors

3 φορητοί Υπερηχοτομογράφοι

5 Φορητοί αναπνευστήρες, δηλαδή όλος ο τεχνικός εξοπλισμός που χρειάζεται για την διαχείριση του τραύματος.

Το ΕΣΥ Άλλαξε όσο και να φωνάζουν για όλα»

Η δεύτερη ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Στη δεύτερη ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας απάντησε σε δημοσιεύματα σχετικά με το Θριάσειο Νοσοκομείο, τα οποία έκαναν λόγο για «κατάρρευση οροφής». Όπως ανέφερε, σύμφωνα με ενημέρωση του διοικητή, πρόκειται για πτώση μικρών κομματιών ψευδοροφής στην είσοδο του νοσοκομείου, λόγω βλάβης στο δίκτυο ομβρίων υδάτων, η οποία έχει ήδη αποκατασταθεί.

«Η συνολική εικόνα είναι θετική και το περιστατικό παρουσιάστηκε ως “κατάρρευση της μισής οροφής”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως τέτοιου είδους μικροπροβλήματα είναι αναπόφευκτα σε ένα σύστημα με 127 νοσοκομεία και 368 Κέντρα Υγείας.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται εκτεταμένες ανακαινίσεις στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, τονίζοντας ότι «το ΕΣΥ άλλαξε και έγινε καλύτερο από ποτέ».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγωνίας τους να παρουσίασουν ένα «ΕΣΥ που καταρρέει» υπερπροβάλλοντας απλά και συνήθη περιστατικά αυτό που έγινε με το Θριάσειο. Χθες με ρώτησαν σε μία εκδήλωση που ήμουν, από το @MegaTvOfficial

τί έχω να πω «που κατέρρευσε η οροφή στο Θριάσειο Νοσοκομείο». Πραγματικά δεν είχα ακούσει την είδηση αυτή και τους είπα δεν το γνωρίζω και θα ενημερωθώ. Έψαξα σήμερα να δω όμως περί τίνος πρόκειται.

Διαβάστε το μνμ που μου έστειλε ο Διοικητής:

«Κύριε Υπουργέ σχετικά με τις ψευδοροφές.

Πριν περίπου δύο εβδομάδες έπεσαν μικρά κομμάτια βρεγμένης ψευδοροφής λόγω βλάβης στο δίκτυο ομβρίων υδάτων στην οροφή της εισόδου του νοσοκομείου. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης αυτής, παρατηρήθηκαν σταγόνες διαρροής κατά τις ημέρες με βροχοπτώσεις που ακολούθησαν. Έχει γίνει και αυτή η αποκατάσταση με τα ανάλογα υλικά και αναμένουμε τις επόμενες βροχοπτώσεις για έλεγχο στεγανοποίησης κ αντικατάσταση των τριών ψευδοροφών. Σας επισυνάπτω βίντεο με όλες τις ψευδοροφές της εισόδου για να φανεί η συνολική θετική πιστεύω εικόνα»

Δηλαδή από βλάβη έπεσαν αυτά τα τρία τετράγωνα της ψευδοροφής. Η βλάβη έχει ήδη αποκατασταθεί και αναμένουν οι τεχνικοί την επόμενη βροχή για να δουν ότι δεν υπάρχει διαρροή για να κλείσουν τα κενά με νέα κομμάτια. Η συνολική εικόνα είναι αυτή που βλέπετε στο βίντεο και αυτό μεταδόθηκε ως είδηση ως εξής: «κατέρρευσε η μισή οροφή στο Θριάσειο…»…

Με συγχωρείται αλλά ξέρετε πόσα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα αριθμούν στο σύνολο τους τα 127 νοσοκομεία και τα 368 Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ; Πιστεύετε αληθινά ότι πουθενά δεν θα πέφτει ένα τετράγωνο από μία ψευδοροφή, δεν θα βουλώνει μία τουαλέτα, δεν θα κλείνει σωστά μία πόρτα κλπ;; Μά τώρα αυτή είναι σοβαρή κριτική;

Για όσους ανησυχούν πραγματικά για την κατάσταση των κτιρίων του ΕΣΥ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αυτή την στιγμή ανακαινίζουμε σχεδόν το σύνολο των Νοσοκομείων μας και των ΚΥ μας εκ βάθρων. Όταν όμως εγκαινιάζουμε μια νέα κλινική, καινούργια ΤΕΠ κλπ η κριτική τους είναι: «δεν θα μας σώσουν τα ντουβάρια θέλουμε προσωπικό κλπ». Όταν πέφτει ένα τετράγωνο ή προκύπτει μία βλάβη: «ντροπή στον Γεωργιάδη αδιαφορεί για την κατάσταση των κτιρίων του ΕΣΥ»…δηλ μονά ζυγά δικά τους….και μετά στενοχωριούνται όταν τους ονοματίζω ως «η Συμμορία της Μιζέριας»…

Το ΕΣΥ Άλλαξε και έγινε καλύτερο από ποτέ!»