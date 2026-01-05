Αδ. Γεωργιάδης: Κάποιοι αγρότες υποκινούνται από τον Κασιδιάρη, και άλλοι από ΚΚΕ και Καρυστιανού

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε πως οι κινητοποιήσεις «πλέον, δεν είναι αγροτική διεκδίκηση, αλλά ξεκάθαρος πολιτικός εκβιασμός», αναφέροντας ότι υποκινούνται μεταξύ άλλων από τον Ηλία Κασιδιάρη, το ΚΚΕ και τη Μαρία Καρυστιανού.

«Όσο δίκαιο και αν είχαν οι αγρότες στην αφετηρία, τόσο άδικο έχουν από εδώ και πέρα. Πλέον, δεν είναι αγροτική διεκδίκηση, αλλά ξεκάθαρος πολιτικός εκβιασμός. Κάποιοι υποκινούνται από τον Κασιδιάρη, κάποιοι από το ΚΚΕ, κάποιοι από την Καρυστιανού, κάποιοι από το μυαλό τους. Κλείνω το δρόμο για να διπλασιαστεί η αγροτική σύνταξη, γιατί να μην το κάνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί να μην το κάνω και εγώ; Ξέρετε ότι αν κάνουν εμβόλιο για την ευλογιά, θα αποκλειστούν τα ελληνικά προϊόντα από την ευρωπαϊκή αγορά για 10 χρόνια; Μια αρχική λογική δυσαρέσκεια οδήγησε στην υπερβολή που βλέπουμε σήμερα.

Η Mercosur είναι κουβέντα που κάνει η ΕΕ εδώ και 15 χρόνια, δεν θα κριθεί στα μπλόκα. Πρώτη κυβέρνηση που ψήφισε στα ευρωπαϊκά όργανα τη συμφωνία ήταν αυτή του Τσίπρα.», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, σχολίασε στα «Παραπολιτικά 90,1» ότι πρόκειται για την ίδια βάση με αυτή της επιχείρησης δολοφονίας του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν το 2011, επί προεδρίας Ομπάμα και πως τότε η επέμβαση δεν θεωρήθηκε πως είναι εκτός του διεθνούς δικαίου, κάτι που κρίθηκε μήνες μετά σε επίπεδο ΟΗΕ. Ειδικότερα, όπως τόνισε, και στις δύο περιπτώσεις, έγινε επίκληση του δικαιώματος αυτοάμυνας του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ τόνισε πως στην περίπτωση της επιχείρησης κατά του Μπιν Λάντεν οδήγησε στη δολοφονία του, ενώ τώρα επέφερε τη σύλληψη και υπαγωγή του Βενεζουελάνου «δικτάτορα» στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά των Αριστερών, αναφέροντας πως βιώνουν «θλίψη που έχασαν τον αγαπημένο τους δικτάτορα», ενώ παράλληλα εκδηλώνουν την «απέχθειά» τους για τον Τραμπ, ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς την «ολόσωστη» και πως «κανείς στην Ελλάδα δεν αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο».

Πρόσθεσε, δε, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι υπερήφανος ότι «έχουμε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα έτσι στο εξωτερικό. Οχύρωσε το εθνικό συμφέρον, γιατί για άλλη μια φορά μας κάνει στενό σύμμαχο με τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες».