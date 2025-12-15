Αδ. Γεωργιάδης: Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου

Σφοδρή κριτική άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη συμμετοχή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «θλιβερή» λόγω της παρουσίας της

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει φασαρία και να βγάζει την τοξικότητά της».

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε το περιστατικό με την Μαρία Συρεγγέλα που προκάλεσε αντιδράσεις, λέγοντας: «Φαντάζεστε να έλεγε άντρας στην κυρία Κωνσταντοπούλου “μη σκίσεις κανένα καλσόν”; Τι θα γινόταν;».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του αποκαλούμενου «Φραπέ», ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η συμπεριφορά του ήταν «απαράδεκτη», ωστόσο έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση του από τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι εκλεγμένη και επικεφαλής κόμματος».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αναγνώρισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει ικανότητες, επισημαίνοντας πως είναι «επιμελής, μαχητική και προφανώς πολύ έξυπνη και θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη», προσθέτοντας ωστόσο ότι «ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος και δεν την αντέχει κανείς».

Τέλος, σχολιάζοντας την επιστροφή του Διαμαντή Καραναστάση στο θέατρο, ο υπουργός ανέφερε: «Ως ηθοποιός είναι πολύ καλός, ως πολιτικός ανύπαρκτος. Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον θεωρούσε σπουδαίο – ο έρωτας είναι μεγάλο πράγμα».