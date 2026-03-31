Άδ. Γεωργιάδης: Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι αν η ΝΔ δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κυβέρνηση - «Πυρά» κατά Τσίπρα

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε την Τρίτη σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι «ξεκαθάρισε έντιμα τις προθέσεις του. Είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, δεν είπε ότι δεν θα το κάνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Βελόπουλο ή την κ. Καρυστιανού ή το ΚΚΕ. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως αν είναι πρώτος με μια ψήφο διαφορά, μπορεί να κάνει συνεργασία με όλους τους άλλους πλην της ΝΔ. Αυτή είναι μια καθαρή θέση. Κατά τη γνώμη μου, τους παγίδεψε ο κ. Δούκας, αυτός είναι και ο νικητής του Συνεδρίου».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «αν μιλάς στον κόσμο λογικά, έχεις πιθανότητα να αποκτήσεις ακροατήριο. Αν λες παράλογα πράγματα, απευθύνεσαι σε μειοψηφίες. Πάμε να το δούμε λογικά: αν δεν έχει η ΝΔ αυτοδυναμία, με ποιον μπορεί αντικειμενικά και σοβαρά να κάνει συγκυβέρνηση; Το έχω πει πρώτος εδώ και μήνες, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να πάμε με τον Βελόπουλο - δολοφόνους μάς ανεβάζει, δολοφόνους μάς κατεβάζει. Παλαιοπασόκος ήταν, λαϊκιστής είναι, φιλορώσος είναι, δεν έχει καμία σχέση με εμάς».

Παράλληλα, σημείωσε πως η μπάλα πλέον είναι στον λαό. «Εμείς είπαμε το σωστό για την Ελλάδα είναι η αυτοδυναμία, αλλά αν ο ελληνικός λαός που είναι το μεγάλο αφεντικό διατάξει συγκυβέρνηση, είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε την εντολή του λαού. Το ΠΑΣΟΚ είπε πως δεν το ενδιαφέρει τι λέει ο λαός και πως ό,τι και να πει αυτός, με τη ΝΔ δεν πηγαίνει.

Μετά από αυτήν την απόφαση του ΠΑΣΟΚ, οφείλω έντιμα να πω στον λαό ότι αν η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Προφανώς η απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι μέγα πολιτικό λάθος, κυρίως όμως είναι πολύ προσβλητική για τον λαό. Για πρώτη φορά κόμμα θέτει με συνεδριακή απόφαση το κόμμα πάνω από τον λαό. Δηλαδή λέει στον λαό ή να κάνει ό,τι θέλει αυτό ή να μπει σε χάος».

«Αλέξη τζάμπα σου έφαγαν τα λεφτά οι Γάλλοι»

Κληθείς να τοποθετηθεί επί των αναφορών Τσίπρα στον Άρη Βελουχιώτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους αγώνες της αριστεράς αλλά δεν έχω ζητήσει το ίδιο και από αντιπάλους μας για τους αγώνες της δεξιάς. Δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς και λέω ότι όσους αγώνες έκανε ήταν επί ζημία της Ελλάδας».

Απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό αφού θύμισε ότι είχε πει ότι κάνει rebranding και γίνεται σοσιαλδημοκράτης, είπε «Αλέξη τζάμπα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα έφαγαν χωρίς λόγο. Όταν στην πρώτη μεγάλη ομιλία μιλάς για τον Άρη Βελουχιώτη, είναι προφανές ότι το rebranding έχει κάνει φτερά».

Με αφορμή τη γιορτή του ΚΚΕ στο Λιτόχωρο για την έναρξη του εμφυλίου, ο υπουργός Υγείας είπε, τέλος, «υπάρχει άλλη χώρα που γιορτάζει την έναρξη της καταστροφής μιας χώρας. Είπαμε να πάμε μπροστά, να ρίξουμε νερό στο κρασί αλλά για κάτσε. Δεν σημαίνει ότι θα μας κουνάνε το δάχτυλο ότι αιματοκύλισαν την Ελλάδα;».

«Δεν ανέχομαι την τοξικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου»

Με αφορμή το βίντεο του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη για τα Τέμπη, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «τα ίδια είπε με διαφορετικό τρόπο ο εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθεί με τοξικό τρόπο να σταματήσει τη δίκη των Τεμπών και να διχάσει την Ελλάδα. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους δικαστικούς και δεν είναι ΝΔ να λέει έλεος με την κυρία Κωνσταντοπούλου που χρησιμοποιεί τον ρόλο της ως βουλευτής για να διχάζει την κοινωνία».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει χτίσει την πολιτική ύπαρξη της Πλεύσης Ελευθερίας στην τραγωδία των Τεμπών. Δεν ανέχομαι την τοξικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό θα είναι ένα από τα ερωτήματα των επόμενων εκλογών, αν θέλουμε να φάμε ο ένας τον άλλο» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, σχολιάζοντας αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για την Κύπρο, είπε ότι παραδοσιακά δεν σχολιάζει τι λένε οι πρώην πρωθυπουργοί.

Συμπλήρωσε ωστόσο το εξής: «Αν πράγματι ο κ. Σαμαράς είπε ότι οι δυνάμεις στην Κύπρο πρέπει να παραμείνουν, προφανώς συμφωνεί με το ότι πήγαν και με το ότι κάποιος τις έστειλε. Αν λες ότι πρέπει να μείνουν οι δυνάμεις, εννοείς ότι καλώς πήγαν. Άρα αυτός που τις πήγε, δηλαδή ο Μητσοτάκης, καλώς τις πήγε.

Τα υπόλοιπα θα τα δείξει η ιστορία. Εάν θέλουμε πράγματι οι δυνάμεις να μείνουν, δεν πρέπει να γίνει στοιχείο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Αν τσακωνόμαστε επ' αυτού, προφανώς θα γίνει κομμάτι του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Θα αποκτήσει υψηλή θερμοκρασία, η οποία δεν συμφέρει. Άρα αν θες να μείνουν στα αλήθεια, κάνεις λίγο ντούκου».