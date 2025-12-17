Άδ. Γεωργιάδης: Γενναίο παλικάρι ο Νίκος Παππάς, κρύβεται μην τυχόν και τον συλλάβουν

Την επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, σε δημοσιογράφο σχολίασε το υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ, τονίζοντας ότι «είναι γενναίο παλικάρι που κρύβεται μην τυχόν και τον συλλάβουν».

«"Γενναίο" παλικάρι και αυτός… και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι» τόνισε ο υπουργός στην ανάρτησή του αναφερόμενος στον Νίκο Παππά.

«Τον βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει "τους άρεσε η μαγκιά του" και ότι "τα λέει έξω από τα δόντια"… και τώρα κρύβεται μην τυχόν και τον συλλάβουν εκεί διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα….», συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Γενναίο» παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει «τους άρεσε η… https://t.co/PFI0LajQl5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε στην ανάρτησή του: «Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν "να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει"…το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματά τους… Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή…. Α και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά… Καλά Χριστούγεννα».