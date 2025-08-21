Αδ. Γεωργιάδης: Δισεκατομμυριούχος τουρίστας σώθηκε από το ΕΣΥ σε νησί - Γιατροί της οικογένειάς του αρνήθηκαν να τον παραλάβουν (vids)

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια».

Συγκεκριμένα, μιλώντας την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ, είπε ότι «αν αθροίσεις το σύνολο, έχουμε το περισσότερο προσωπικό στην ιστορία. Αν μετρήσεις μόνο τους μονίμους είμαστε χαμηλότερα, αν μετρήσεις με όλες τις μορφές εργασίας είμαστε στην καλύτερη»

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι «έχουμε έλλειμμα νοσηλευτικού προσωπικού» εξηγώντας, πάντως, ότι «το υπουργείο Υγείας παίρνει τη μερίδα του λέοντος στις προσλήψεις κάθε χρόνο. Στις 10.000 προσλήψεις του 2025 πήραμε τις 5.000 και όλες τις υπόλοιπες όλο το υπόλοιπο κράτος».

Δεσμεύθηκε, ακόμα, ότι «όσο είμαι υπουργός δεν πρόκειται να φύγει κανείς επικουρικός στο ΕΣΥ, θα ανανεώνουμε διαρκώς τις συμβάσεις τους»

Εξήγησε, παράλληλα, ότι «με τα κίνητρα που θεσπίσαμε φέτος τα κενά στα περιφερειακά κέντρα υγείας έχουν καλυφθεί κατά 82%» δεσμευόμενος ότι «προσλήψεις και κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Χαρακτήρισε «ευλογημένο» τον εαυτό του «που η δεύτερη θητεία μου συνέπεσε με την ευκαιρία από το ταμείο ανάκαμψης για έργα αναβάθμισης και ανακαίνισης».

«Το ΕΣΥ που θα παραδώσω θα είναι το καλύτερο που είχαμε ποτέ και ένα από τα σημεία είναι τα ΤΕΠ» είπε στο πλαίσιο αυτό.

Αναφερόμενος στις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια των ασθενών, ο κ. Γεωργιάδης είπε «το σύστημα αυτοαξιολόγησης θα μας βοηθήσει να φύγουμε από την αντίληψη ότι έχουμε ένα χάλι σύστημα δημόσιας υγείας. Οι απαντήσεις που πήραμε από τους χρήστες είναι τελείως ανάποδες από την εικόνα, μας δείχνουν τι πρέπει να βελτιώσουμε, δεν είναι όλα διθυραμβικά. Το 2024 έκανες 3 μήνες για να βρεις ραντεβού με γιατρό συμβεβλημένο στον ΕΟΠΥΥ, τώρα θες 2 μέρες».

«Δισεκατομμυριούχος σε νησί του Αιγαίου σώθηκε από το ΕΣΥ - Αρνήθηκαν να τον παραλάβουν ιδιώτες γιατροί της οικογένειάς του»

Παράλληλα, ο υπουργός περιέγραψε μια ιστορία με έναν δισεκατομμυριούχο τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρότατα σε τροχαίο σε νησί του Αιγαίου και σώθηκε από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας στο οποίο μεταφέρθηκε.

Όπως είπε «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, "θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς". Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι "αυτός θα πεθάνει"».

«Στείλαμε τότε το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έγινε δωρεά και οι δύο γιατροί του Κέντρου Υγείας που περιέθαλψαν τον τουρίστα, ταξίδεψαν μαζί του για την Αθήνα» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του κάνουν ανάταξη δύο φορές».

«Ο δισεκατομμυριούχος μπήκε σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργείο χθες το βράδυ, και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ όπου είναι σταθεροποιημένος» πρόσθεσε.

Όπως είπε, τέλος, «μίλησα με τον γιο του στο Λονδίνο και μου είπε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ»