Τηλεφωνική επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη - Σ. Κουρτς για το προσφυγικό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σεμπάστιαν Κούρτς είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατόπιν αιτήματος του πρώην Καγκελαρίου της Αυστρίας ο οποίος ήθελε να ενημερωθεί για το προσφυγικό.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κούρτς για την αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα στα νησιά του Αιγαίου. Και οι δύο συμφώνησαν για την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

I just had a good call with @kmitsotakis & discussed the #migration situation in #Greece. We agreed on the need to reinforce the protection of the #EU’s external #borders. I also raised concerns about #Erdogan’s recent threats against the #EU.