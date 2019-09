Όταν ο Χάρης Θεοχάρης συνάντησε τον Πιτερ Φανκχάουζερ...

Του Τάσου Ευαγγελίου



Η ατμόσφαιρα στο υπουργικό γραφείο στις 25 Ιουλίου, δύο μήνες πριν περίπου, ήταν «καθησυχαστική και ήρεμη». Η συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Thomas Cook, Πίτερ Φανκχάουζερ κυλούσε ευχάριστα με τον Έλληνα υπουργό Τουρισμού να δηλώνει, μέσω twitter, ότι το συμπέρασμα που έβγαλε είναι πως η εταιρεία, που βάρεσε κανόνι, θα παραμείνει ηγέτιδα «στο πεδίο του τουρισμού».

Ο Χάρης Θεοχάρης, δεν μπορούσε να ξέρει φυσικά τι θα ακολουθήσει. Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος ενός κολοσσού προβαίνει σε διαβεβαιώσεις ενώπιον σου δεν έχεις λόγο να τον αμφισβητείς.

Ο κ. Θεοχάρης δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι: «Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Thomas Cook, κ. Πίτερ Φανκχάουζερ, στις 25 Ιουλίου, για να συζητήσουμε τις προοπτικές της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μας. Ο κ. Φανκχάουζερ περιέγραψε λεπτομερώς την κατάσταση της εταιρείας και μας διαβεβαίωσε ότι η Thomas Cook θα παραμείνει μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού. Η συνάντηση έλαβε χώρα κάτω από ένα πολύ καθησυχαστικό και συνεργατικό κλίμα και η αίσθηση που έλαβα ήταν ότι συνεχίζουμε κανονικά τη μεταξύ μας συνεργασία».

Minister of Tourism Harry Theoharis said : "I had the opportunity to meet with the CEO of Thomas Cook, Mr Peter Fankhauser, on July 25th, in order to discuss the prospects of our mutually beneficial cooperation." 1/3 #tourism @htheoharis @ThomasCookUK #visitgreece #mintourgr pic.twitter.com/RFgWkbW1xb