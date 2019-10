Γ. Κουμουτσάκος: Αναγκαιότητα η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών μεταναστών

Την ανάγκη να οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν «στιβαρό μηχανισμό επιστροφών» μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist «The Third Sustainability Summit for South-East Europe and the Mediterranean», που διεξάγεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Όπως παρατήρησε ο κ. Κουμουτσάκος, «οι επιστροφές είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο ζήτημα, στη βάση των διατάξεων του διεθνούς δικαίου». Ο αναπληρωτής υπουργός πρότεινε να δώσει η ΕΕ κίνητρα στις χώρες προέλευσης που θα συνεργαστούν και κυρώσεις για όσες αρνηθούν και σημείωσε ότι «θα συνεχίσουμε αποφασιστικά, τονίζοντας στους εταίρους μας στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα αποτελεί το σύνορο της Ευρώπης και είναι δική τους υποχρέωση να προστατέψουν τα ευρωπαϊκά σύνορα».

Ο κ. Κουμουτσάκος επισήμανε ότι αυτούς τους δύο μήνες η τωρινή κυβέρνηση διαχειρίζεται το ζήτημα «σε συνθήκες μίνι κρίσης» και πρόσθεσε πως «προφανώς οι δύο μήνες δεν είναι επαρκείς για να φανούν οι αλλαγές της πολιτικής μας». Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τα συνοριακά νησιά της χώρας να αισθάνονται εγκαταλειμμένα. Οι τοπικές κοινωνίες έδειξαν θάρρος, φιλοξενία, ευγένεια, αλλά έφτασαν στα όριά τους και πρέπει να είμαστε δίπλα τους παίρνοντας ένα κομμάτι του βάρους». Ζήτησε, δε, από τις τοπικές κοινωνίες στην ηπειρωτική Ελλάδα να δείξουν «εθνική αλληλεγγύη».

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι στην επερχόμενη σύνοδο της ΕΕ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης «είναι αποφασισμένος να παίξει πιο αποφασιστικό ρόλο με την καταδίκη των πολιτικών της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο και να στείλει ένα σαφές μήνυμα όσον αφορά στη Συρία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ