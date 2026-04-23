Το τρίγωνο χρέους, πλεονάσματος και παροχών

Το ελληνικό δημόσιο χρέος σήμερα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό που συχνά παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση: το κόστος εξυπηρέτησής του είναι σχετικά χαμηλό. Μεγάλο μέρος του έχει «κλειδώσει» σε ευνοϊκά επιτόκια και σε μακρές διάρκειες, αποτέλεσμα των παρεμβάσεων των προηγούμενων ετών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ίδια πίεση για επιθετική αποπληρωμή, όπως σε άλλες περιόδους.

Υπό αυτή την έννοια, η συζήτηση για το πού πρέπει να κατευθυνθεί το υπερπλεόνασμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν το χρέος ήταν ακριβό, η απάντηση θα ήταν σχεδόν αυτονόητη: όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος να πάει στη μείωσή του. Όταν όμως το κόστος δανεισμού είναι χαμηλό, ανοίγει χώρος για μια διαφορετική προσέγγιση — την ενίσχυση της οικονομίας.

Το κρίσιμο σημείο εδώ δεν είναι τόσο το ύψος των ποσών, όσο η χρήση τους. Η διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα μόνο αν μεταφράζεται σε επενδύσεις, παραγωγικότητα και αύξηση του ΑΕΠ. Αντίθετα, η απλή ενίσχυση της κατανάλωσης δίνει μια πρόσκαιρη ώθηση, χωρίς να αλλάζει τη μακροπρόθεσμη εικόνα.

Στο δημόσιο διάλογο ακούγονται ποσά της τάξης των 700–800 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του υπερπλεονάσματος, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Το αν αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή συγκράτησης ή απλώς μια πρώτη φάση μέτρων μένει να φανεί. Δεν θα ήταν ασυνήθιστο να δούμε μια πιο ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων αργότερα, ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο.

Η συγκυρία, άλλωστε, δεν είναι ουδέτερη. Η οικονομική πολιτική σπάνια αποσυνδέεται από τον πολιτικό κύκλο. Σε περιόδους που πλησιάζουν εκλογές, οι κυβερνήσεις τείνουν να αξιοποιούν περισσότερο τα περιθώρια που έχουν, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης. Είναι μια πρακτική που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί διεθνές φαινόμενο.

Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι οι κινήσεις που ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας έχουν απτά αποτελέσματα. Οι πρόωρες αποπληρωμές ακριβότερων δανείων συνέβαλαν στη μείωση του ρίσκου και στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων. Αυτό το κεφάλαιο αξιοπιστίας είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια.

Στο τέλος της ημέρας, το δίλημμα δεν είναι αν τα χρήματα θα κατευθυνθούν στο χρέος ή στην οικονομία. Είναι πώς θα επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Γιατί χωρίς σταθερότητα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει μέλλον.