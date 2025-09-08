Σαρωτικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και ένα ενισχυμένο πακέτο μέτρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 88ης ΔΕΘ. Το νέο πλαίσιο αγγίζει σχεδόν όλους τους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς πυλώνες: τη μεσαία τάξη, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ο κεντρικός άξονας του πακέτου είναι η ριζική αναδιάρθρωση της φορολογικής κλίμακας, που οδηγεί σε άμεσες μειώσεις φόρων και αυξήσεις καθαρών αποδοχών από 1η Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή μέτρα για την τόνωση της επαρχίας, μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και στα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ ενισχύονται οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι.

Έτσι, σήμερα Δευτέρα, σε συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση πρόκειται να εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Φορολογική ανάσα για μισθωτούς και συνταξιούχους

Το φορολογικό σύστημα αλλάζει ριζικά, με μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών πλην του πρώτου (9%). Το νέο μοντέλο υιοθετεί χαρακτηριστικά του γαλλικού συστήματος, καθώς πλέον τα παιδιά υπολογίζονται ως επιπλέον παράγοντες μείωσης του φόρου.

Ενδεικτικά, για εισοδήματα 10.000 – 20.000 ευρώ:

18% με 1 παιδί

16% με 2 παιδιά

9% με 3 παιδιά

0% για πολύτεκνους

Το ετήσιο όφελος φτάνει:

600€ για οικογένεια με 2 παιδιά και εισόδημα 20.000€

1.300€ με 3 παιδιά

1.680€ με 4 παιδιά

Αντίστοιχα, σε εισόδημα 30.000 ευρώ:

400€ όφελος χωρίς παιδιά

έως 4.100€ με 4 παιδιά

Για εισοδήματα 40.000 – 60.000 ευρώ, καθιερώνεται νέος συντελεστής 39% αντί για 44%.

Φορολογικά μπόνους για τους νέους

Οι νέοι εργαζόμενοι αποκτούν ειδική μεταχείριση:

Έως 25 ετών: μηδενική φορολόγηση για εισόδημα έως 20.000€

26-30 ετών: συντελεστής 9% αντί για 22%

Τα ετήσια οφέλη ξεκινούν από 1.200€ και φτάνουν έως 2.480€, ανάλογα με την ηλικία και το εισόδημα.

Συνταξιούχοι: Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Από 2026 ξεκινά η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις:

50% το 2026

50% το 2027

Περισσότεροι από 671.000 συνταξιούχοι, που μέχρι σήμερα έβλεπαν αυξήσεις μόνο «στα χαρτιά», θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Περιορισμένα οφέλη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα έχουν και οι συνταξιούχοι με συντάξεις κάτω από τη ζώνη των 800 ευρώ το μήνα (ο αριθμός τους ξεπερνά το 1 εκατομμύριο), δεδομένου ότι οι απολαβές τους κινούνται πλησίον του αφορολογήτου ορίου των 8.636 ευρώ (χωρίς παιδιά).

Εισοδήματα από ενοίκια: Εισάγεται συντελεστής 25%

Αναμορφώνεται η κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια:

15% έως 12.000€ (παραμένει)

25% για το τμήμα 12.000€ – 24.000€ (νέα κλίμακα)

35% και άνω για υψηλότερα εισοδήματα

Η αλλαγή αναμένεται να δώσει ώθηση στη δήλωση πραγματικών μισθωμάτων και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, με το μέσο δηλωθέν ενοίκιο σήμερα να μην ξεπερνά τα 255€.

Στα εισοδήματα από ενοίκια, η μείωση από 35% σε 25%, του συντελεστή για ετήσια ποσά ενοικίων από 12.000 έως 24.000 ευρώ, ευνοεί τους ιδιοκτήτες με εισοδήματα από ενοίκια μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ το χρόνο ή των 1.000 ευρώ το μήνα και πιο πολύ αυτούς οι οποίοι εισπράττουν συνολικά ποσά από ενοίκια μεγαλύτερα από 24.000 ευρώ το χρόνο ή 2.000 ευρώ το μήνα, οι οποίοι κερδίζουν συνολικές μειώσεις φόρου της τάξεως των 1.200 ευρώ το χρόνο.

Για όσους εισπράττουν ενοίκια συνολικού ύψους μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο ή μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, δεν προβλέπεται καμία μείωση φορολογικού συντελεστή.

Κίνητρα για επαρχία και μικρούς οικισμούς

Από το 2026 μειώνεται κατά 50% ο ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε χωριά έως 1.500 κατοίκους και καταργείται πλήρως το 2027. Παράλληλα, σε ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, εφαρμόζεται μείωση ΦΠΑ κατά 30%, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

«Ψαλίδι» στα τεκμήρια διαβίωσης

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μεσοσταθμική μείωση κατά 30% στα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα. Η παρέμβαση αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, που συχνά φορολογούνται με βάση τεκμαρτό εισόδημα και όχι τα πραγματικά τους έσοδα. Εκτιμάται ότι το μέτρο θα ευνοήσει περισσότερους από 500.000 φορολογούμενους.

Τεκμήρια Ι.Χ: Μείωση έως και 50%. Το σύστημα υπολογισμού των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα θα αναμορφωθεί εκ βάθρων, με προσθήκη νέων κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους των τεκμαρτών ποσών.

Σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού, για όλα τα Ι.Χ. παλαιότητας μέχρι 15 ετών, τα τεκμήρια θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Από αυτόν τον νέο τρόπο θα προκύψουν μειώσεις μέχρι και 50% για τα Ι.Χ. νέας τεχνολογίας έως 5 ετών, μικρότερες (10-25%) για 6-10 ετών και ακόμη μικρότερες για 11-15 ετών. Μεσοσταθμικά οι μειώσεις θα ανέρχονται στο 30%. Για Ι.Χ. άνω των 15 ετών δεν θα υπάρξει αλλαγή.

Αλλαγές και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αναμορφώνεται και ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις δρομολογούνται για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενισχύοντας τις μικρές επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια.

Το επόμενο βήμα: Η εξειδίκευση των μέτρων

Το οικονομικό επιτελείο θα ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα την πλήρη εξειδίκευση των παρεμβάσεων, με αναλυτικά παραδείγματα και εφαρμογή των νέων συντελεστών στις φορολογικές δηλώσεις του 2026.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται και ένα σχέδιο επιβράβευσης της συνέπειας για όσους δηλώνουν πλήρως τα εισοδήματά τους ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.