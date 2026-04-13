Τι αλλάζει για τα ποτά και τσιγάρα: Τι ισχύει από τις 16 Απριλίου

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο ελέγχου της αγοράς ξεκινά από τις 16 Απριλίου, καταγράφοντας την δραστηριότητα χιλιάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά καπνού και αλκοόλ.

Η κυβέρνηση στήνει το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων, στο οποίο θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά όλες τις συναφείς επιχειρήσεις και επαγγελματίες αμέσως μετά το Πάσχα, έως την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι λόγοι είναι προφανείς: οι ετήσιες απώλειες για τα δημόσια ταμεία από το παράνομο αλκοόλ εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, ενώ αναλύσεις για τα καπνικά προϊόντα ανεβάζουν το αντίστοιχο κόστος στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Συνολικά δηλαδή 800 εκατ. ευρώ τον χρόνο (ή και παραπάνω σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις) τα οποία «χάνονται» από το κράτος και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων.

Σε τι στοχεύει

Το μητρώο σχεδιάζει και υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας. Ο διττός στόχος είναι σαφής: αφενός η αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς, αφετέρου η προστασία της δημόσιας υγείας – με έμφαση στην πρόληψη πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η πρόσβαση στο Μητρώο γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, με κωδικούς Taxisnet. Κατά τη σύνδεση, το σύστημα επαληθεύει αυτόματα ΑΦΜ και ΚΑΔ της επιχείρησης, ενώ αντλεί στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, email) από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Η διαδικασία είναι απλή στη δομή της, αλλά απαιτεί ακρίβεια:

Επιλογή υποκαταστήματος από τον κατάλογο που αντλείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ. Για επιχειρήσεις με περισσότερα καταστήματα απαιτείται χωριστή δήλωση για κάθε υποκατάστημα.

Συμπλήρωση στοιχείων για κάθε σημείο πώλησης: είδος καταστήματος, κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται και ακριβής διεύθυνση με γεωγραφική απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.

Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία – από την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους μέχρι τις υγειονομικές διατάξεις.

Οριστικοποίηση εγγραφής με έκδοση μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.

Η εγγραφή γίνεται εργαλείο ελέγχου

Η καταχώρηση στο μητρώο θα αποτελεί στο εξής τη βάση για τους ελέγχους που θα διενεργούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Με άλλα λόγια, η μη εγγραφή και η απουσία από το μητρώο θα ισοδυναμεί αυτόματα με «κόκκινη σημαία» για τους ελεγκτές.

Για λόγους διαφάνειας, μέρος των στοιχείων του μητρώου θα δημοσιεύεται ανοιχτά στον ιστότοπο του υπουργείου Υγείας. Οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να δει σε μορφή πίνακα:

ΑΦΜ και επωνυμία της επιχείρησης

Κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) της έδρας και του καταστήματος

Κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται

Πλήρη διεύθυνση του καταστήματος ή υποκαταστήματος

Επιπλέον, θα λειτουργεί διαδραστικός χάρτης με όλα τα εγγεγραμμένα σημεία πώλησης – εργαλείο που, πέραν της διαφάνειας, επιτρέπει και τον εντοπισμό κενών στον χάρτη της αγοράς όπου οι έλεγχοι είναι πιο αναγκαίοι.