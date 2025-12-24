Θεσσαλονίκη: Σε υποτονικούς ρυθμούς η εορταστική αγορά - Ο παράγοντας «Black Friday»

Η αγορά της Θεσσαλονίκης περνά μια δύσκολη περίοδο όσον αφορά την αγοραστική κίνηση, γεγονός που φαίνεται και αυτές τις εορταστικές ημέρες στη διάρκεια των οποίων παραδοσιακά οι καταστηματάρχες κυρίως των τοπικών αγορών και οι μικρομεσαίοι, αναμένουν αυξημένους τζίρους ώστε να καλύψουν οικονομικά κενά προηγούμενων μηνών, που η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι προσδοκίες τους δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται καθώς η αγορά κινείται υποτονικά και η εορταστική καταναλωτική κίνηση είναι πεσμένη.

