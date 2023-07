Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και η «ανάσα» ρευστότητας στις ΜμΕ

Η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) τέθηκαν στο επίκεντρο ειδικού πάνελ, στο πλαίσιο του FinForum 2023, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα «Providing Liquidity to the Economy», την οποία συντόνισε ο Πρόεδρος του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ - ΜΠΕ), Αιμίλιος Περδικάρης, ο Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών, σημείωσε ότι όλοι θα αρχίσουν -ή έχουν ήδη αρχίσει- να βλέπουν έργα, τα οποία τους αφορούν. Υπενθύμισε δε, ότι η πορεία διοχέτευσης των κοινοτικών πόρων πραγματοποιείται στη βάση εκπλήρωσης συγκεκριμένων οροσήμων. «Πρώτη φορά βλέπω ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα να σχεδιάζεται στην Ελλάδα, έχοντας την Κομισιόν ως απόλυτο σύμμαχο», επεσήμανε. Πάντως, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απαιτητικό. Μέχρι στιγμής, έχουν εισρεύσει περισσότερα από 11 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε. «Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά. Συνεχίζουμε, καθώς πρόκειται για έναν μαραθώνιο. Έχουμε μια φιλόδοξη προσπάθεια και χαίρομαι που το πλάνο έχει μπει στις σωστές ράγες», συμπλήρωσε ο κ. Μαντζούφας, ο οποίος εξήρε και τον καθαρό ορίζοντα 4ετίας της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία διαθέτει μια απόλυτα μεταρρυθμιστική ατζέντα. Από την πλευρά της, η Αθηνά Χατζηπέτρου, CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), εστίασε στον ρόλο της HDB στην κάλυψη του επενδυτικού κενού. «Μέσα από καινούργια δάνεια συμβάλλαμε στο ΑΕΠ κατά περίπου 7,5 δισ. ευρώ. Δημιουργήσαμε έναν άλλο βρόγχο για την επιχειρηματικότητα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες», εξήγησε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νέο μοντέλο λειτουργίας στην HDB, το οποίο βασίστηκε στον εσωτερικό μετασχηματισμό. Όλα αυτά, όπως πρόσθεσε, δημιούργησαν συνθήκες ευνοϊκές προς την οικονομία, με έμφαση στις ΜμΕ. Τέλος, επικαλούμενη ορισμένα στατιστικά στοιχεία, εξήγησε το 20% όσων αιτούνται χρηματοδότησης δεν έχουν φορολογική ενημερότητα, το 6% δεν διαθέτει ασφαλιστική ενημερότητα, το 90% έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, το 81% απασχολεί έως 10 άτομα και το 20% παρουσιάζει αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή, η Ειρήνη Μποτονάκη, Global Relationship Manager, Banking Sector Greece, European Investment Bank (ΕΤΕπ), περιέγραψε τον αναπτυξιακό ρόλο της ΕΤΕπ αλλά και τη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία. «Στην Ελλάδα κλείνουμε 60 χρόνια παρουσίας. Έχουμε χρηματοδοτήσει 389 έργα και σήμερα έχουμε έκθεση 20 δισ. ευρώ, δηλαδή 10% του ΑΕΠ», επεσήμανε μεταξύ άλλων. Είμαστε από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της ελληνικής οικονομίας, συμπλήρωσε, αναφέροντας ότι «αποτελούμε μια σταθερή πηγή ρευστότητας προς τις ΜμΕ». Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπενθύμισε ότι συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες, παρέχοντας πόρους για την χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων «Το χαμηλό κόστος θα πρέπει να μετακυλίεται», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΤΕπ έχει διοχετεύσει στην πραγματική οικονομία περισσότερα από 5,5 δισ. ευρώ. Τέλος, ο Chris Allen, DG ECFIN Resident Adviser in Athens, European Commission, έκανε λόγο για μια μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό η χώρα να συνεχίσει να προοδεύει. «Πρέπει να δούμε την επόμενη 10ετία ως μια ευκαιρία μεγάλης ανάπτυξης», συνέχισε. Σ’ αυτό το σημείο, χαιρέτισε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πορεία της Ευρωζώνης, η σταθερότητα της οποίας σχετίζεται άμεσα με τις προοπτικές και της Ελλάδας.