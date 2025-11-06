Συνταξιούχοι: 4 μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες, ύψους 1,3 δισ. ευρώ

Τέσσερα μέτρα συνολικού ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η κυβέρνηση μέσα στους επόμενους δύο μήνες, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος περίπου 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη μείωση του κόστους ζωής για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πρώτη ενίσχυση θα καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου, οπότε και θα δοθεί για πρώτη φορά το ετήσιο βοήθημα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Το μέτρο αφορά περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον διαδικασίες. Το ποσό θα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Την ίδια ημέρα, στις 28 Νοεμβρίου, θα πιστωθεί σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά το νέο μέτρο της επιστροφής ενοικίου. Η ενίσχυση αυτή αφορά ενοικιαστές χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων –μεταξύ αυτών και πολλούς συνταξιούχους– και αντιστοιχεί στο 8% του ετήσιου κόστους στέγης, δηλαδή το ένα δωδέκατο του ενοικίου που κατέβαλαν μέσα στο έτος.

«Σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων, είναι αναγκαία η ειδική μέριμνα για όσους έχουν σταθερό εισόδημα και δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ηλικίας ή αναπηρίας. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι η πλέον ευάλωτη κατηγορία όταν αυξάνεται το κόστος ζωής. Με αυτές τις παρεμβάσεις, που είναι μόνιμες και όχι έκτακτες, το κράτος διασφαλίζει την πραγματική τόνωση του εισοδήματός τους», σημείωσε κυβερνητικό στέλεχος με γνώση του οικονομικού σχεδιασμού.

Το τρίτο μέτρο θα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όταν θα προκαταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες, βάσει του ετήσιου μηχανισμού προσαρμογής.

Για το 2026, η αύξηση εκτιμάται στο 2% έως 2,5%, ποσοστό που προκύπτει από το ημιάθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, και οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους – έστω και στο 50% της ετήσιας προσαρμογής. Από το τέλος του 2026, η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά, με αποτέλεσμα όλοι οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν το 100% της αύξησης.

«Η παρέμβαση αυτή αποκαθιστά μια διαχρονική αδικία του νόμου Κατρούγκαλου και προσφέρει πραγματική βελτίωση του καθαρού εισοδήματος των συνταξιούχων», ανέφερε κυβερνητική πηγή, υπενθυμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση της τελευταίας διετίας είχε ήδη μειώσει τις κρατήσεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Το τέταρτο μέτρο θα εφαρμοστεί τον Ιανουάριο, με την οριζόντια φοροελάφρυνση που θα προκύψει από τους νέους μειωμένους συντελεστές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Η μείωση της παρακράτησης φόρου θα αυξήσει άμεσα το καθαρό ποσό των συντάξεων, με δημοσιονομικό κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο για τους συνταξιούχους.

Χιλιάδες πολίτες θα ωφεληθούν από όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις, ενώ η πλειονότητα θα δει δύο ή τρεις από αυτές να αυξάνουν ουσιαστικά το εισόδημά τους.

«Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται σταθερή και δίκαιη βελτίωση των συντάξεων, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της οικονομίας και με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κάθε νοικοκυριού λόγω ακρίβειας», υπογράμμισε ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος.