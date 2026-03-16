Στο Παρίσι ο Κυρ. Πιερρακάκης - Κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο της Euronext

Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στο 14ο ετήσιο συνέδριο της Euronext με τίτλο «Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών τώρα».

Το απόγευμα, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Roland Lescure.

Αύριο, ο υπουργός έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, οι προκλήσεις που δημιουργεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στην ευρωζώνη.