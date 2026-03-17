Στ. Παπασταύρου: Έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας για την ενεργειακή κρίση-Είμαστε δίπλα στους πολίτες

Η κυβέρνηση έχει στη φαρέτρα της όπλα και εργαλεία και θα είναι εκεί για να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη και τα νοικοκυριά, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή κρίση, αν δεν επαρκούν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ σημείωσε ότι ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια, τονίζοντας τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως χρειάζεται και η Κύπρος και η Ελλάδα να αναπτύξουν τον τομέα των υδρογονανθράκων, ώστε να μπορεί η Ευρώπη να έχει ενεργειακή ασφάλεια.

Ο υπουργός σημείωσε ότι είναι σημαντικό στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης να γίνει συζήτηση για τις ρυθμιστικές ασάφειες που αφορούν τον τομέα της ενέργειας, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι πλέον πιο σκληροί

Με αφορμή και τη χθεσινή συνάντηση των υπουργών Ενέργειας, τόνισε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι επιφυλακτικές ακόμα και να μπούμε σε συζήτηση για μέτρα και θεωρούν πως πρέπει να κάνει πρώτα μία μελέτη η Κομισιόν, η οποία θα παρουσιαστεί για παράδειγμα τον Ιούνιο

Άλλες χώρες όμως, όπως η Ελλάδα, εκτιμούν ότι πρέπει από τώρα να μελετηθούν και να αναλυθούν τα μέτρα, ώστε να μπορέσουν να υιοθετηθούν άμεσα αν εξελιχθεί η κρίση. Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι στην ενεργειακή κρίση του 2022 η Ευρώπη χρειάστηκε 12 μήνες μέχρι να αντιδράσει. Τώρα, τόνισε, πρέπει να είναι πιο προετοιμασμένη.

Όπως είπε, δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εικόνα της δημοσιονομικής χαλάρωσης, αλλά πρέπει το οπλοστάσιο μας να είναι έτοιμο και εκτίμησε ότι η συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης θα είναι έντονη.