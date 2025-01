Σε χαμηλό 14μήνου η βρετανική λίρα: Μνήμες 1976 ξυπνά το sell off στα ομόλογα

Σε χαμηλό δεκατετραμήνου έκανε «βουτιά» η βρετανική λίρα, έναντι του αμερικανικού δολαρίου, καθώς το ξεπούλημα των ομολόγων φουντώνει τις ανησυχίες για τις δημοσιονομικές και πληθωριστικές προοπτικές της χώρας.

Η στερλίνα υποχώρησε έως και κατά ένα σεντ έναντι του δολαρίου στα 1,226 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023 υποδηλώνοντας ότι το άλμα στο κόστος δανεισμού της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα συνεχίζει να ανησυχεί τις αγορές, σε μια περίοδο που ενισχύεται το αμερικανικό νόμισμα.

🚨

Another bumpy day in markets beckons.

UK govt bond yields jump up again to fresh highs (chart 1).

Pound weaker against dollar (chart 2).

— Ed Conway (@EdConwaySky) January 9, 2025

Τα βρετανικά ομόλογα συνεχίζουν το ξεπούλημα

Τα επιτόκια δανεισμού για τα βρετανικά δεκαετή ομόλογα εκτοξεύθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από την οικονομική κρίση του 2008, πυροδοτώντας συγκρίσεις με χάος που προκάλεσε το 2022 ο μίνι προϋπολογισμός της τότε πρωθυπουργού Λιζ Τρας, αν και σε πολλούς οι εξελίξεις θύμισαν τον εφιάλτη της κρίσης χρέους του 1976.

UK Borrowing Costs Soar



The yield on the UK 10-year gilt surged in early January, nearing 4.8%, the highest level since August 2008, amid a broader rise in government bond yields driven by concerns ov...



— TRADING ECONOMICS (@tEconomics) January 9, 2025

Σημειώνεται ότι, παρά τις προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης να καθησυχάσει τις αγορές το βράδυ της Τετάρτης η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης (ή 0,12 ποσοστιαίες μονάδες) στις αρχές της διαπραγμάτευσης στο Λονδίνο στο 4,921%, το υψηλότερο από το 2008.

Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων, που έφθασαν σε υψηλά 28 ετών αυτή την εβδομάδα, αυξάνονται και πάλι – άνω των 10 μονάδων βάσης στο 5,474%. Αυτές οι κινήσεις υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για τις προοπτικές της οικονομίας της Βρετανίας, δεδομένων των ανησυχιών για χαμηλή ανάπτυξη και πληθωριστικές πιέσεις.

Επίσης, δείχνει ότι δεν άμβλυνε την πίεση η επιμονή του Υπουργείου Οικονομικών χθες το βράδυ ότι έχει υπό «σιδηρούν έλεγχο» τα δημοσιονομικά της χώρας. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ασκεί πίεση στην υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, καθώς μειώνεται το δημοσιονομικό περιθώριο των 9,9 δισ. λιρών που διαθέτει.

Ο Μάικλ Μπράουν, ανώτερος στρατηγικός ερευνητής στη χρηματιστηριακή Pepperstone, προειδοποίησε ότι «τα πράγματα εξελίσσονται μάλλον άσχημα» στη Βρετανία. Όπως ενημέρωσε τους πελάτες της Pepperstone το πρωί «αυτή η δυναμική, των αποδόσεων που κινούνται υψηλότερα, καθώς πέφτει το αντίστοιχο νόμισμα, είναι ένα κλασικό σημάδι «ξεπουλήματος κρατικών περιουσιακών στοιχείων» και απώλειας της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην ικανότητα της εν λόγω κυβέρνησης να ασκήσει έλεγχο στο δημοσιονομικό υπόβαθρο. Δεν βρισκόμαστε ακόμα στη στιγμή της Τρας, αλλά τα πράγματα είναι σαφώς σε πολύ ασταθές έδαφος».

Μνήμες της κρίσης χρέους του 1970

Παράλληλα, ο πρώην ρυθμιστής επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας, Μάρτιν Γουίλ, δήλωσε στο Bloomberg ότι η κυβέρνηση των Εργατικών μπορεί να χρειαστεί να καταφύγει στη λιτότητα για να καθησυχάσει τις αγορές ότι θα αντιμετωπίσει το κλιμακούμενο βάρος του χρέους της Βρετανία αν δεν αλλάξει το κλίμα.

Ο ίδιος είπε ότι οι εξελίξεις θυμίζουν τον «εφιάλτη» της κρίσης χρέους του 1976 που ανάγκασε την βρετανική κυβέρνηση να ζητήσει διάσωση από το ΔΝΤ. Η τρέχουσα άνοδος του κόστους του χρέους απειλεί να δημιουργήσει αστάθεια ενόψει της επίσημης δημοσιονομικής ενημέρωσης στις 26 Μαρτίου.

Άλλοι οικονομολόγοι και επενδυτές απέδωσαν τις κινήσεις της αγοράς στον σκεπτικισμό γύρω από την υπόσχεση των Εργατικών να χρηματοδοτήσουν μια μεγάλη αύξηση των δαπανών με την ταχύτερη ανάπτυξη.

Πανικός στον βρετανικό Τύπο για τα ομόλογα

Ο πανικός στην αγορά ομολόγων έγινε πρωτοσέλιδο σήμερα σε αρκετς έβρετανικές εφημερίδες.

Η Daily Telegraph χαρακτήρισε «παρέμβαση σχεδιασμένη για τη σταθεροποίηση των αγορών» την ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών το βράδυ της Τετάρτης.

H Daily Mail χαρακτηρίζει την αύξηση του κόστους δανεισμούς της Βρετανίας «προειδοποίηση κόκκινου συναγερμού» για την υπουργό Οικονομικών Ριβς, που ίσως αναγκαστεί να μειώσει τις δαπάνες ή να αυξήσει τους φόρους.

— Neil Henderson (@hendopolis) January 8, 2025

Το i λέει ότι έγινε «τοξικό» το κόστος δανεισμού της Βρετανίας.