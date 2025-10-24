Reuters: Το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ θα προκαλέσει προσωρινό πλήγμα στην οικονομία - Οι συνέπειες

Ένα παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εν μέσω αντιπαράθεσης για τη χρηματοδότηση μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της χαμένης παραγωγής αναμένεται να ανακτηθεί όταν επανέλθουν οι κανονικές λειτουργίες.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το lockdown μειώνει κατά 0,1 έως 0,2 ποσοστιαίες μονάδες την ετήσια, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, αύξηση του ΑΕΠ ανά εβδομάδα. Το πλήγμα, που διανύει τώρα την τρίτη εβδομάδα του, επικεντρώνεται κυρίως στις καταναλωτικές δαπάνες και στην απώλεια παραγωγικότητας των ομοσπονδιακών εργαζομένων. Περίπου 700.000 υπάλληλοι έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια, ενώ σχεδόν άλλοι τόσοι εργάζονται άμισθοι, γεγονός που αναγκάζει τα νοικοκυριά να αναβάλουν δαπάνες.

Πολλοί αναμένεται να χάσουν τον πρώτο πλήρη μισθό τους την Παρασκευή. Ο Λευκός Οίκος έχει υπονοήσει ότι δεν θα διασφαλιστεί αναδρομική πληρωμή των ομοσπονδιακών εργαζομένων όταν ανοίξει ξανά η κυβέρνηση, ενώ η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει απολύσει ορισμένους που είχαν τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών. Οι εργολάβοι του Δημοσίου έχουν επίσης σταλεί σπίτι και συνήθως δεν λαμβάνουν αναδρομικούς μισθούς.

«Θα υπάρξει αντίκτυπος στην οικονομία», δήλωσε ο Γκρέγκορι Ντάκο, επικεφαλής οικονομολόγος της EY-Parthenon. «Δεν πρόκειται να οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση, αλλά όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο πιο μόνιμες θα είναι οι απώλειες για τους εργαζόμενους της Fed, που μπορεί να χρειαστεί να μειώσουν τα έξοδα επειδή δεν πληρώνονται ή επειδή, παρότι αναμένουν αναδρομικές αποδοχές, γίνονται πιο συνετοί με τα οικονομικά τους».

Το Κογκρέσο μερικές φορές εγκρίνει ετήσια χρηματοδότηση για ορισμένα υπουργεία, όπως συνέβη πριν από το shutdown του 2018-2019, όταν μεγάλα τμήματα της κυβέρνησης συνέχισαν να λειτουργούν. Αυτή τη φορά, κανένα υπουργείο δεν χρηματοδοτείται, με ευρύτερες επιπτώσεις πέρα από τους ομοσπονδιακούς εργαζομένους.

Αν και το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό πληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, υπήρξαν αναφορές ότι κάποιοι ήταν υποπληρωμένοι. Ορισμένες πολιτείες, όπως η Νέα Υόρκη και το Τέξας, έχουν προειδοποιήσει ότι τα κουπόνια τροφίμων, από τα οποία εξαρτώνται νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, δεν θα είναι διαθέσιμα αν το lockdown συνεχιστεί ως τον Νοέμβριο. Στην Πενσιλβανία, η πολιτειακή κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πληρωμές κουπονιών τροφίμων θα σταματήσουν από τις 16 Οκτωβρίου.

«Υπάρχουν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις που ήδη εκδηλώνονται και μακροπρόθεσμες που είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε και αν θα επιλυθεί η κρίση», δήλωσε ο Μπράιαν Μπεθιούν, καθηγητής οικονομικών στο Boston College. «Καθώς όμως αυτό συνεχίζεται, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις συσσωρεύονται».

Παρατεταμένη διάρκεια λειτουργίας θα αυξήσει τις αρνητικές επιπτώσεις

Παρόμοια εκτίμηση έκανε και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, σημειώνοντας ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία «θα είναι προσωρινές» αλλά «θα αυξηθούν με ένα μεγαλύτερο lockdown». Κατά τη διάρκεια του 34ήμερου lockdown που ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου 2018 - το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί - η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο τέταρτο τρίμηνο πριν επιταχυνθεί ξανά στις αρχές του επόμενου έτους.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές μέχρι στιγμής αγνοούν το lockdown, το οποίο ωστόσο έχει αρνητικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις με κρατικές συμβάσεις και σε άλλες που χρειάζονται άδειες ή πιστοποιήσεις.

Η Oxford Economics εκτιμά ότι 800 εκατ. δολάρια σε νέες ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις κινδυνεύουν να καθυστερήσουν για κάθε εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου, με πιθανές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

«Ενώ οι εργολάβοι μπορούν να αντέξουν μια βραχυπρόθεσμη αναστολή ομοσπονδιακής δραστηριότητας, ένα παρατεταμένο κλείσιμο μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητά τους, οδηγώντας σε άδειες άνευ αποδοχών, μειώσεις μισθών ή απολύσεις», δήλωσε ο Μπερνάρντ Γιάρος, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Oxford Economics.

Ο Γιάρος σημείωσε ότι οι καθυστερημένες δαπάνες της κυβέρνησης μπορούν να καλυφθούν όταν επανέλθουν οι κανονικές λειτουργίες, αλλά «όσο περισσότερο διαρκεί το κλείσιμο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ορισμένοι εργολάβοι να μην ανακτήσουν ποτέ όλα τα έσοδα που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του αδιεξόδου του προϋπολογισμού».